Vučić: Nisam ni kukavica ni plašljivac, ali sam zamolio Dodika i Cvijanović da sve rade demokratski

Srbiji je najvažniji mir u cijelom regionu, rekao je predsjednik te zemlje Aleksandar Vučić nakon današnjeg sastanka s predstavnicima Srba iz zemalja regiona, a kojem su prisustvovali i ministri iz Vlade Srbije te patrijarh Irinej.

On je naveo da Srbija podržava suverenitet i teritorijalni integritet BiH, kao i RS unutar BiH.

– Nalazi se Srbija pred političkim iskušenjima, i to u trenutku kada je ekonomski najsnažnija u posljednjih 50 godina, u trenutku kada naša ekonomija uvjerljivo najbrže napreduje i u regionu, ali i u širem evropskom regionu. Samo mađarska ekonomija u ovom trenutku, po svom rastu može da se mjeri sa srbijanskom – rekao je Vučić.

On je istakao kako je Srbija uvijek bila uz svoj narod u BiH i Crnoj Gori.

– Srbiji je neophodan mir više od svega. Srbiji je neophodno vrijeme, pokazao sam grafikone, pokazao sam koliko brže ćemo ići naprijed od svih ostalih. Pokazao da nam je potrebno vrijeme je osnažimo, da ojačamo Srbiju, da imamo više djece. Da pored svih emocija koje pokazujemo zbog različitih otvorenih političkih pitanja, da moramo da vodimo računa o tome. Ja znam da se to dijelu javnosti naše ne dopada, koji bi željeli neka radikalna rješenja – rekao je Vučić.

Srbijanski predsjednik je naglasio kako on “nije ni kukavica ni plašljivac”, te da je njegova molba upućena svima, prije svega, da vode računa da je najveći uspjeh Srbije u tome da se čuva mir, da ima više djece i da ekonomija bude uspješnija.

– Mi ćemo svakako biti uz svoj narod i to se ne dovodi u pitanje. Ja, za razliku od nekih drugih predsjednika, iz nekih ranijih perioda, niti prijetim, niti igram igre, niti bilo koga ucjenjujem, niti od bilo koga bilo šta tražim, a da predstavlja srpski narod u regionu. Moja je samo molba, posebno zbog situacije u BiH i RS zbog koje sam izuzetno zabrinut, moja molba predsjedniku Dodiku i predsjednici Cvijanović je da samo imaju u vidu interese cjelokupnog našeg naroda i naše zemlje. Ja razumijem njihovu bojazan i probleme s kojima se suočavaju. I razumijem šta znači udar na identitet, pa udar na imovinu. Predsjednik Dodik nas je obavijestio da se iza svega krije ideja da se poslije toga RS uzmu šume, vode, a zatim i vrtići i škole – rekao je Vučić.

Srbija poštuje Dejtonski sporazum

On je naveo i kako je zamolio Dodika da sve što rade u BiH to rade pravno, demokratski kroz institucije bez bilo kakve šire destabilizacije cijelog regiona.

– Da li je to sve nepravedno što se čini srpskom narodu, nemam sumnje u to. Ja sam, čini mi se, jučer prvi put konačno shvatio – neko će reći ”mnogo si pametan pa to nisi vidio ranije” – da i Haradinaj kad je uvodio takse nije bio sasvim sam, već da je bilo onih koji nisu imali protiv toga i u međunarodnoj zajednici i sigurno je da ću jednog dana o tome da govorim. Kao što je sigurno da nije nekome slučajno palo na pamet kako da se SPC proglasi pravoslavnom crkvom u Crnoj Gori, u najmanju ruku, i kao što nije slučajno nekome palo na pamet da se ruši identitet Srba i RS u BiH – rekao je Vučić.

On je naveo kako će “po oprobanom receptu” svi da optužuju Srbiju, ali da je spreman da analizira tri stvari.

– Je li ikome iz Srbije bila u interesu taksa, a sad vidite da je to bio način suzbijanja ekonomske snage Beograda – rekao je Vučić, upitavši kako je Beograd kriv za takse i donošenje zakona u Parlamentu Crne Gore za koji niko nije imao pojma.

– Gdje je tu naša krivica? Gdje je naša krivica oko ovoga što se zbiva oko odluke Ustavnog suda i reakcije RS, samo da vam kažem jedan detalj, ja sam bio na putu za Njemačku, pojma nisam imao šta se događa, nisam ni znao kako je reagirao predsjednik Dodik. On je o tome obavijestio Nikolu Selakovića jer mene nije mogao da dobije. Ja sam to naknadno saznao, a mnogi iz svijeta bi željeli da kažu kako tim procesima upravlja Beograd i da za sve okrive Srbiju po starim oprobanim receptima iz ’90-tih i godina, kada je za sve Srbija kriva. Nećemo im dozvoliti da okrive Srbiju. Nastavit ćemo da podržavamo RS, mislim da RS nikada nije imala podršku Srbije onakvu kakvu ima danas – rekao je Vučić.

Poručio je da Srbija poštuje Dejtonski mirovni sporazum, a samim tim suverenitet i integritet Bosne i Hercegovine, ali i RS unutar BiH.

Autor: Avaz.ba