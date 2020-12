Vučić: Nije Lavrov kriv što nije bilo zastave BiH

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da kod članova Predsjedništva BiH Šefika Džaferovića i Željka Komšića ”postoji neprincipijelnost kada je riječ o njihovom stavu o Kosovu i putu BiH prema NATO-u”.

On je dodao da je razlog odbijanja Džaferovića i Komšića da se sretnu sa ruskim šefom diplomatije Sergejem Lavrovim ”to što je on pohvalio vojnu neutralnost Republike Srpske, a s druge strane njih dvojica tvrde da BiH ide u NATO i da je Kosovo nezavisno”.Što se tiče zastave BiH, koja nije bila prisutna na sastanku predsjedavajućeg Predsjedništva BiH Milorada Dodika i Lavrova, Vučić je rekao ”da za to nije kriv Lavrov, te ocijenio da Džaferović i Komšić imaju pravo na lične stavove, ali da je uvijek pogrešno da se odbija razgovor, jer se bez razgovora ne mogu rješavati problemi”.Podsjećamo da su Džaferović i Komšić odbili sastanak s Lavrovom zbog, kako je navedeno u pojašnjenju, nepoštovanja institucija Bosne i Hercegovine. Ovaj događaj izazvao je brojne reakcije. Vijest su prenijeli i brojni svjetski mediji.

Autor: Avaz.ba