Vučić: Neki žele da Balkan bude poligon sukoba

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je kako ta zemlja mora sačuvati svoje nacionalne interese i istaknuo kako nije lako izdržati vanjske pritiske koji imaju veliki utjecaj na Srbiju.



“Srbija mora sačuvati svoje nacionalne interese, do sada smo to uspjevali, a nadam se da ćemo i ubuduće”, kazao je Vučić i dodao kako jedni žele slabiju Srbiju, da je natjeraju na rješenje za Kosovo koje ne bi bilo kompromisno, drugi žele da ne dođe do rešenja, dok treći žele da Balkan bude poligon sukoba.

“Nama nijedna opcija ne odgovara. Mi se moramo baviti svojom budućnošću i rješenjima”, rekao je srbijanski predsjednik u intervjuu Televiziji Happy i naglasio da nijedno rešenje za Kosovo neće postojati ukoliko ga većina naroda ne prihvati, ali je dodao i da se trenutno ne govori ni o kakvim rješenjima, jer nema ni razgovora.

Autor: Fena