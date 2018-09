Vučić: “Ne pada mi na pamet da se pravdam Izetbegoviću zbog nabavke oružja za Srbiju”

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas, povodom stavova bošnjačkog člana Predsjedništva BiH Bakira Izetbegovića, da niko nema razloga da se plaši naoružavanja Srbije ali da mu ne pada na pamet da se bilo kome pravda jer je to unutrašnja stvar Srbije.

Posljednjeg dana posjete Kini, Vučić je novinarima rekao da je prije pet godina Vojska Srbije, uprkos velikom broju profesionalaca bila u jako teškom stanju, naročito po pitanju ispravnosti borbene tehnike.

“Naša stvar je koliko ćemo imati oružja – to je naša stvar. Nemamo ga dovoljno i moramo još da ga nabavimo. Ne želimo da uđemo u NATO, već želimo da sačuvamo vojnu neutralnost i slobodu, a za to nam treba snažna vojska koja je u stanju da odvrati svakog agresora. A ne nekoga da napadamo, jer bi to bila katastrofa i ne zanima me nikakvo učešće u ratovima sa ofanzivnom ulogom. Mi hoćemo da budemo šampioni u ekonomskom napretku”, rekao je Vučić novinarima.

On je to izjavio komentarišući izjavu Izetbegovića koji ga je kritikovao zbog toga što stalno priča o miru a radi na naoružavanju Srbije.

“Kada govorite o naoružavanju suverenih zemalja, vi se direktno miješate u suverene stvari tih zemalja i ne razumije zašto Izetbegović to radi. Srbija nije nikome prijetnja”, rekao je Vučić.

Vučić je dodao da je Srbija svojim novim helikopterima spremna da pomogne svim svojim susjedima, ako im pomoć zatreba, i da u slučaju bilo kakvih prirodnih nepogoda uvijek mogu da računaju na tu pomoć.

“Ali ja ne želim nikome da se pravdam. Svi oni iz regiona su nas doveli u situaciju da se zbog nečega pravdamo a ja ne razumem zbog čega? Zašto bi ja morao nekome u BiH da se pravdam zbog toga šta se dešava na Kosovu? Šta tebe briga da li ćemo mi da imamo jedan tenk više ili jednu bespilotnu letjelicu više? To je naša stvar”, rekao je Vučić, prenosi “Beta”…

On je, takođe, upitao zbog čega Izetbegović ima potrebu da komentariše bilo šta što se tiče Kosova i kakve veze ima on sa tim pitanjem.

“Ja govorim o dejtonskoj BiH, o poštovanju teritorijalnog integriteta BiH, kao što je to slučaj i kod Republike Srpske, u skladu sa Dejtonskim mirovnim sporazumom, u okviru granica BiH. Vrlo je precizna politika Srbije. A to što neki drugi govore o Sandžaku i o Kosovu, govore suprotno Ustavu Srbije, međunarodnom pravu i drugim stvarima. Nije moje da im to objašnjavam ali hoću da ukažem našoj javnosti na to”, rekao je on.