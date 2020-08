Vučić nakon sastanka: Poštovati Dejtonski sporazum

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić danas je u „četiri oka“ u Beogradu razgovarao s članom Predsjedništva BiH Miloradom Dodikom i tom mu prilikom poručio da je stav Srbije apsolutno poštovanje Dejtonskog mirovnog sporazuma.

Vučić je na taj način odgovorio na brojna pitanja koja mu je Dodik uputio vezano za status RS-a, uoči njegovog sastanka sa premijerom Albanije Avdullahom Hotijem početkom septembra u Bijeloj kući



Predsjednik Srbije nasamo se sa Dodikom susreo prije zajedničkog sastanka kojem su još prisustvovali i premijerka Srbije Ana Brnabić, predsjednica RS-a Željka Cvijanović, premijer Radovan Višković i član Predsjedništva BiH Milorad Dodik.



Na sastanku je, očekivano, bilo govora o ranije dostavljenom dokumentu u kojem se ukazuje na navodno težak položaj RS-a unutar BiH „zbog intervencionizma visokih predstavnika, međunarodne zajednice i Ustavnog suda“.



– Ne moram nikome da govorim koliko nam je stalo do RS-a. Ja sam Dodiku rekao da je stav Srbije apsolutno poštovanje Dejtonskog mirovnog sporazuma. Odgovorio sam mu na svako pitanje, i rekao da je očuvanje mira i stabilnosti od suštinskog značaja za Srbiju. Na prijetnje ratom koje slušamo govotovo svakog dana, mi moramo da odgovaramo mirno, strpljivo i trpeljivo, da ni na koji načion u toj igri jne smijemo da učestvujemo. Mi moramo da poštujemo sporazume koje smo potpisali, jer to je ono što nam garantuje da ćemo biti pšoštovani od svih uz nmeđunarodnoj zajendici, ali i to je najbolja garancija za sigurnost i našeg naroda u RS-u, kao i naroda u Srbiji – potcrtava Vučić.



Današnji sastanak s predstavnicima RS-a ocijenio je najsveobuhvatnijim, a razgovarano je o svim aspektima međusobnih odnosa i saradnje.



Za kraj ove i početak naredne godine Vučić je najavio dodatnu finansijsku podršku RS-u. To je, kako je istakao, moralna obaveza Srbije i veoma važno jer želi da ljudi koji žive u RS-u sačuvaju svoja ognjišta i ono što su im ostavili djedovi, pradjedovi i očevi.



Kao jednu od najznačajnijih tema naveo je izgradnju aerodroma u Trebinju, čiji, navodi, Srbija želi da bude vlasnik i da njim upravlja. Prvi avion za Trebinje moći će, poručio je, da poleti bez ikakve sumnje do marta 2022. godine.



– To nisu mala ulaganja, ali vjerujem da će projekat biti isplativ – potcrtava Vučić, dodavši da se razmatra i opciju učešća Srbije u rekonstrukciji i renoviranju aerodroma u Banjaluci.



Predsjednik Srbije najavio je i formiranje zajedničke industrijske zone u pograničnom dijelu između Srbije i BiH, sa RS-om. To se prije svega odnosi na Ljuboviju, Bratunac, Mali Zvornik i Zvornik.



– Tu ćemo zajedno s RS-om raditi na dionici autoputa dužine 17 kilometara od mosta preko Save do Bijeljine – naveo je Vučić.



Srbija je, naglašava, uz podršku RS-a, već investirala u mnogo stvari koje se tiču zajedničkog sjećanja na žrtve koje je imao srpski narod.



– Uskoro ćete, mislim u oktobru, imati priliku da vidite i premijeru prvog srpskog igranog filma o Jasenovcu. Mi smo se danas dogovorili da uputimo poziv velikom reditelju Emiru Kusturici za jedan drugi film, za jednu drugu temu, koja direktno povezuje i Srbiju i RS, i Srbiju i BiH, i govori o problemima s kojima smo se suočavali u prošlosti. Očekujemo da to bude remek djelo – potcrtao je Vučić.



– Moja molba Dodiku i svima u RS-u je da uvijek i u svakom trenutku, a mi razumijemo da se bore za intrerse RS-a, vode računa i o interesima Srbije, da je naš najveći interes očuvanje mira i razumije se, očuvanje RS-a u okvirima BiH, ali dejtonske BiH – naglašava Vučić.



Dodik i Cvijanović su na sastanku danas, kako je rekao, iznijeli brojne podatke o tome kako se krši Dejtonski mirovni sporazum.



– Mi smo svaku riječ u dokumentu koji smo dobili bezbroj puta pročitali. I dalje pravimo analize i nastavit ćemo da blisko sarađujemo. Danas smo donijeli odluku koju ćemo provesti u djelo – naše vlade i naše skupštine. Imat ćemo jedan zajednički praznik – Srbija i RS. To bi bio dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave – 15. septembar, dan kada je probijen solunski front. To bi bilo zajednički obilježeno i u Srbiji i u RS-u, u svim srpskim sredinama širom svijeta – kazao je Vučić.



Dosta smo imali ratova u prošlosti, naglašava predsjednik Srbije, vrijeme je mira i za razmišljanje o budućnosti.



– Onima koji misle da prijetnjom sukobima i ratovima mogu da ostvare svoje ciljeve, mi ćemo samo reći da je to mnogo opasno. Nadam se da nikome neće pasti napamet da ih ostvaruje. Jer, mi želimo očuvanje mira – dodao je Vučić.

Autor: Vijesti.ba