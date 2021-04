Vučić: Najbolji odgovor Milanoviću rad na otkrivanju istine svijetu

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je najbolji odgovor na izjave hrvatskog predsjednika Zorana Milanovića o Јasenovcu rad na otkrivanju istine svijetu i poštovanje sopstvenih žrtava.

Komentarišući Milanovićevu ocjenu da je genocid učinjen, prije svega, prema Јevrejima, a kasnije prema Srbima i to isključivo onim iz Potkozarja, Vučić je rekao da se i sam pitao da li je dobro čuo, pa je nekoliko puta pogledao tu izjavu.



– To govori koliko je važno da njegujemo kulturu sjećanja, da imamo filmove o Јasenovcu, da to unesemo u naše udžbenike, da napravimo veliki memorijalni komleks u Gradini na teritoriji Republike Srpske i da svako naše dijete koje ide na ekskurziju mora da posjeti Gradinu i nauči šta se tamo dogodilo – rekao je Vučić za RTS.



On je istakao da se čini da je sramota reći da su najveće žrtve u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj bili Srbi, iako se zna o Јasenovcu o kome piše i u Memorijalnom centru Јad Vašem.



– Mislim da je naš najbolji odgovor neuzvraćanje uvreda Milanoviću i Hrvatskoj, već upravo rad na tome da otkrivamo istinu, da svijetu saopštavamo istinu, ali, prije svega, da našem narodu i našoj djeci jasno stavimo do znanja da moramo da čuvamo naše žrtve i da moramo da pokazujemo poštovanje prema njima – rekao je Vučić.



Predsjednik Hrvatske Zoran Milanović izjavio je da se u logoru Јasenovac u Drugom svjetskom ratu dogodio genocid, ali, prije svega, prema Јevrejima, a kasnije prema Srbima isključivo iz Potkozarja, kao i da su Srbi tretirani kao neprijatelji jer su “pružali otpor”.



U zloglasnom logoru Јasenovac je tokom Drugog svjetskog rata stradalo 700.000 žrtava ustaškog zločina. Među njima, život je izgubilo 500.000 Srba, 40.000 Roma, 33.000 Јevreja, 127.000 antifašista. U Јasenovcu je stradalo i 20.000 djece.

Autor: Srna