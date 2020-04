Vučić najavio policijski sat od petka do ponedjeljka

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je večeras da će u Srbiji, najvjerovatnije, biti uveden policijski sat od petka do ponedjeljka, kao i da se nada da će u roku od mjesec dana biti ukinuto vanredno stanje.

“Subota prije podne u Beogradu nas je prošle sedmice skupo koštala. Idemo od petka do ponedeljka. Od koliko sati, vidjet ćemo”, rekao Vučić za RTS.



On je naglasio da je najveće žarišta epidemije virusa korona Beograd, gdje su popunjeni svi bolnički kapaciteti i da je to veliki problem.



Vučić je rekao da u Srbiji umiru mladi ljudi jer se ne javljaju na vrijeme i ponovo pozvao ljude sa simptomima da se jave i testiraju kako bi bili hospitalizovani na Sajmu dok im se stanje nije iskomplikovalo i da bi bili izliječeni.



Kada je riječ o proslavi predstojećeg Vaskrsa, Vučić je rekao da “zbog korone neće biti moguća proslava u krugu šire porodice”.



Govoreći o pomoći koju je Srbija dobila, Vučić je rekao da je najveća i najvažnija pomoć stigla iz Kine i da nema šta reći na kritiku kopredsjedavajućeg Evropskog vijeća za vanjske poslove Karla Bilta da je Srbija “Kineze dočekala sa fanfarama”.



“Šta da mu kažem? Da nije stigla evropska pomoć? Nijedna nije stigla. Hvala im na novcu, hvala im na skupom letu, ali nije bilo pomoći. Najviše nam je pomogla Kina. Kina nam je poklonila 100 respiratora – klinička. Sve ostalo je obećanje”, rekao je Vučić.



On je rekao da će Srbija 10. aprila početi sa isplatom penzija, uključujući dodatak od 4.000 dinara i da će učiniti sve da ublaži posljedice epidemije virusa korona na ekonomiju.



“Naša stopa nezaposlenosti nakon Kovida-19 neće biti veća nego u EU. Pokušat ćemo da sačuvamo što veći broj radnika. Spremni smo da im isplatimo minimalce da bi ih sačuvali. Za sada se dobro držimo”, rekao je on.



On je izrazio nadu da će Srbija u roku od mjesec dana ukinuti vanredno stanje i da će nastaviti sa radom.



“Samo to čekam. Da nam ponovo krenu radovi, infrastruktura, industrija. Mi smo donijeli najbolje mjere koje se mogu donijeti”, rekao je on.



Vučić je istakao da, što se tiče epidemije, već sada vidi “svjetlo na kraju tunela”.

Autor: Vijesti.ba