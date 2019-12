Vučić na predstavljanju helikoptera: Ovako vojska nikada nije bila opremljena

“Srbija nikada ovo nije imala”, izjavio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić na predstavljanju novih helikoptera Vojske Srbije. On je rekao da su nabavljeni najmoderniji jurišni helikopteri, a da Mi-35 “teško da ima premca u svijetu”. Sada Srbija, kako je kazao, je dobro opremljena i ima dovoljno snage da odvrati od bilo kakvih pokušaja agresije na ovu državu.

To su, rekao je on na Aerodromu “Pukovnik Milenko Pavlović” u Batajnici, na predstavljanju novih helikoptera Vojske Srbije Mi-35M, Mi-17 V5 i H-145M, “najmoderniji evropski i ruski vojni helikopteri koji teško da imaju premca u svijetu”.

“Mislim da nikada nismo imali ovoliko helikoptera. Jedino u vreme bivše Jugoslavije smo mogli da kažemo da imamo toliko helikoptera i modernu i ubojitu eskadrilu helikoptera kao danas”, rekao je Vučić.

“Kada pogledate kako mašine izgledaju, jasno je zašto kažu da su strah i trepet i zašto ih nazivaju đavolje kočije . One za nas to nisu, već su tu da čuvaju naše nebo”, dodao je on.

Vučić je rekao da helikopteri imaju i transportnu ulogu – da prevoze padobrance na desantne zadatke, mogu da učestvuju u borbenim dejstvima, a mogu i da učestvuju u gašenju požara.

Četiri nova helikoptera Mi-35M, koje je Srbija kupila od Rusije, stigla su na aerodrom “Pukovnik Milenko Pavlović” u Batajnicu prije predviđenog roka.

U pitanju je tip helikoptera koji do sada nije bio u jedinicama Vojske Srbije, a helikoptere je isporučila ruska kompanija “Rostvertol” iz Rostova na Donu.

Helikopter Mi-35M je nastao na bazi ruskog borbenog helikoptera Mi-24VM “krokodil” i predstavnik je sovjetske koncepcije jurišnog borbenog helikoptera.

To je oklopljeni i snažno naoružan helikopter, koji se više oslanja na veliku brzinu, nego na svoje manevarske sposobnosti.

Visoke borbene karakteristike ogledaju se i u maksimalnoj brzini od 310 kilometara na čas i operativnoj visini od 5.400 metara, kao i doletu do 460 kilometara, a sa dopunskim rezervoarima goriva to može da bude i do 1.085 kilometara.

Vučića su sa karakteristikama četiri nova helikoptera Mi-35 upoznali načelnik Generalštaba Vojske Srbije Milan Mojsilović i predstavnici Ministarstva odbrane i vojske.

Prezentaciji helikoptera Mi-35, H-145M i Mi-17 na aerodromu “Pukovnik Milenko Pavlović” prisustvovali su i ministar odbrane Aleksandar Vulin i generalni sekretar predsjednika Nikola Selaković.

