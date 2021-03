Vučić: Jednako je važno vakcinisati i Sarajlije i Podgoričane (VIDEO)

Za Srbiju nabavka vakcina nije bila geopolitičko pitanje, već pitanje spašavanja života, istakao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u intervjuu za CNN.

Vučić je, govoreći o uspjehu procesa vakcinacije u Srbiji, rekao da je prvi faktor što je zemlja investirala u digitalizaciju.

– Na Sajmu, gdje se nalazi najveći centar za vakcinaciju, može se vidjeti kako je to dobro organizovani i kako je naš softver među najboljima u svijetu – rekao je Vučić i dodao da je ponosan na ljude koji su to uradili.

Istakao je da je drugi faktor uspjeha što je Srbija pokušala i uspjela da dobije vakcine sa raznih strana svijeta.

– Možete u Srbiji dobiti američke vakcine, evropske, ali i ruske i kineske. Možete da birate – poručio je Vučić i voditelja CNN pozvao da ako želi da se vakciniše to može da uradi u Srbiji.

Kazao je da je Srbija pokušala da dobije što više vakcina, koje je domaća agencija morala da odobri, nakon čega je počela proces vakcinacije, na koji je ponosan.

– To je dobro ne samo za Srbiju već i cijeli region. Građani su počeli da dolaze u Srbiju ne samo sa zapadnog Balkana, već i šireg regiona – objasnio je on.

Vučić je konstatovao da svako treba da ima mogućnost da dobije vakcinu i bude bezbjedan, i da u tom smislu nije moguće odvojiti Srbiju od ostalih u regionu.

– Mislim da najvažnije pitanje da li možemo da spasimo živote”, kazao je on dodajući da mu je jednako bitno da se pomogne građanima u Sarajevu ili Podgorici, kao što mu je važno da pomaže građanima u Srbiji.

– To je region i komšije smo. To je fer i pokazuje da smo svi u regionu okrenuti ka budućnosti. Ne želimo da se vraćamo u prošlost, niti da razgovaramo o pitanjima koja nas dijele. Ako možemo nešto zajedno to je dobro – poručio je Vučić.

CNN navodi da je ključ uspjeha što je Srbija rano i od mnogih kompanija naručila vakcine.

Dodaje se da se u najvećem centru za vakcinaciju na Sajmu dnevno vakciniše oko 8. 000 ljudi, uz pohvale o brzoj registraciji, bez birokratije.

Autor: Avaz.ba