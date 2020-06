Vučić: Hvala dragi prijatelji što ste otvorili granice, ali kao da niste

Aleksandar Vučić, predsjednik Srbije, prokomentarisao je odluku Crne Gore da otvori granične prelaze sa Srbijom.

– Hvala dragi prijatelji što ste otvorili granice, ali samo da objasnim građani Srbije koji žele da uđu u Crnu Goru moraju u karantin 14 dana, to znači kao da nisu otvorene. Neko kaže zabranite im sve, ne, ne, mi želimo da ih privlačimo sve, da ih privučemo što više da dođu u Beograd, to je za mene najvažnije. Mi želimo da oni Beograd gledaju kao najvažniji centar regiona. Ja to zatvaranje granica iz političkih granica ne mogu da razumijem – kazao je on.

Vučić je kazao da su pomagali Crnoj Gori.

– Mi smo poslali Crnoj Gori 1.000 testova jer nisu imali testova, a mi nikad nismo bili ispod 20.000 testova, i sad mi neko kaže da su oni bolji od nas, sad neko od mene traži da kažem da su bolji od nas, od mene, koji sam im poslao 1.000 testova jer su tražili – kazao je Vučić.

Na konstataciju tamošnje novinarke da Crnogorci žele da Podgorica bude centar regiona Vučić je rekao:

– Pa nemojte molim vas, ne mislim da iko to ozbiljno misli, hoćemo i mi da budemo London i Njujork – kazao je Vučić.

Autor: Vijesti.ba