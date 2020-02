Vučić bošnjačkim i hrvatskim političarima u BiH, “izuzev Čovića”: Kakav je to bezobrazluk?

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić gostovao je u jutarnjem programu TV Prva.

Govori je o aktuelnim političkim temama, situaciji na Kosovu i dešavanjima u Crnoj Gori…

Vučić je izjavio da iz Podgorice stižu notorne neistine na račun Srbije, poput one da Srbija namjerava rušiti vlast u Crnoj Gori ili o kontinuitetu velikosrpske politike.

– Ako je to tačno da je Milo Đukanović rekao za promjenu vlasti, to je notorna neistina. Nikada se Srbija nije miješala u pitanje izbora u Crnoj Gori, nikada nismo željeli da odlučujemo ko će biti u vlasti, a ko u opoziciji – kazao je Vučić.

Dotakao se i Kosova i kazao da će se Srbija ove godine suočiti s ultimatumom u vez s tim pitanjem. Objasnio je da će ponuda biti – Ahtisarijev plan u zamjenu za garancije za EU.

– Sigurno će pred nas biti stavljen ultimatum. Dat će nam garancije za ulazak u EU, a da priznamo Kosovo – rekao je Vučić.

Na pitanje kakav će njegov odgovor biti na ultimatum koji očekuje da mu upute sa Zapada, Vučić je jasno rekao:

– To ćete da vidite! Nikada nisam prihvatao ultimatume i uvijek sam se trudio da pronađem najbolja rješenja za srpski narod. Ali ću se uvijek starati da očuvam mir i neću da srljam u ratove.

Dotakao se ponovo i Bosne i Hercegovine, te je kazao da je zabrinut zbog situacije u našoj zemlji.

– Veoma sam zabrinut za situaciju u Bosni i Hercegovini i neću više ni riječi reći. Njihovi mediji i političari mi drže pridike, i bošnjački i hrvatski ne računajući Dragana Čovića koji ima fer odnose prema Srbima, koji vam otvoreno kažu “Kosovo je za nas nezavisno, ali mi to ne možemo zbog Republike Srpske”. Čekajte, Kosovo je za vas nezavisno, ali zato RS treba da ukinete sva prava pa čak i pravo na postojanje što ste izrazili u svojoj deklaraciji SDA. Od mene traže da šutim kada to govore o Kosovu, da šutim kada govore sa Sulejmanom Ugljaninom o specijalnom statusu Sandžaka, a nije dovoljno ni to što sam korektan pa kažem da poštujem integritet Bosne i Hercegovine i RS u okviru BiH, nego moram valjda da uzmem motku i udarim Milorada Dodika da bi oni bili zadovoljni. Čekajte, kakvo je to licemjerje, kakav je to bezobrazluk? – rekao je Vučić.

