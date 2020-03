Vučić: Ako ne budemo disciplinovani – imaćemo italijanski scenario

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će od sjutra važiti zabrana kretanja od 17 časova do 5 ujutru.

Vučić je, obraćajući se na konferenciji za medije, objavio da su od jutros potvrđena još 22 slučaja zaraze koronavirusom u Srbiji.

“Molim vas, nemojte da vam je najstrašnije da ostanete kod svoje kuće i ne tjerajte nas da uvedemo policijski čas 24 sata. I baš me briga što niko drugi nije to uveo, ja ću da uvedem”, poručio je on.

Ako to ne bude dovoljno i budemo imali ljude na ulici – biće policijski čas od 13 časova do pet ujutru, a posije više neće biti ni moguće kretanje, kazao Vučić.

“Molim vas, razumite težinu i ozbiljnost situacije. Niko ovo ne radi zato što to voli. Znam da postoje ljudi koji će reći ‘sit sam svega’. Svako od nas je to milion puta pomislio u životu, ali to traje trenutak-dva. Dug je život da bi se neko time igrao, i svojim životom i tuđim. Nemate pravo da se igrate tuđim životima”, poručio je Vučić.

U Srbiji je do sada od Kovida-19 oboljela ukupno 171 osoba.

Autor: RTS