Vrijeme u BiH: Narednih dana još više snijega, a temperature…

Danas će u Bosni biti oblačno vrijeme sa snijegom. Očekivana visina novog snježnog pokrivača od 2 do 10, u planinskim dijelovima do 15 centimetara.

U Hercegovini malo do umjereno oblačno i sunčano. Oblačno sa slabim snijegom na sjeveru Hercegovine. Vjetar umjerene jačine, sa jakim udarima, sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između -9 i -3, na jugu zemlje do 1, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između -6 i -1, na jugu zemlje od 2 do 4 stupnja.

U petak u Bosni oblačno sa slabim snijegom. Očekivana visina novog snježnog pokrivača od 2 do 10, u planinskim dijelovima do 15 centimetara. U Hercegovini većinom malo do umjereno oblačno. Oblačno na sjeveru Hercegovine. Vjetar umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između -10 i -4, na jugu zemlje do -1, a najviša dnevna temperatura zraka između -6 i -2, na jugu zemlje od 2 do 4 stupnja.

Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH, u subotu u Bosni oblačno sa slabim snijegom, dok na sjeveru zemlje sredinom dana može padati i kiša. U Hercegovini djelomično vedro. Vjetar slab do umjerene jačine zapadnog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između -10 i -5, na jugu zemlje do -2, a najviša dnevna temperatura zraka između -4 i 2, na jugu zemlje do 5 stupnjeva.