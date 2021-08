Vremenska prognoza: I danas sunčano u Bosni i Hercegovini, temperature i do 41 stepen

U Bosni i Hercegovini danas se očekuje sunčano vrijeme uz malu oblačnost. Vjetar slab do umjeren u zapadnim područjima Bosne i u Hercegovini jugozapadni, a u ostatku zemlje sjeverni i sjeveroistočni.

Jutarnja temperatura od 18 do 24, na jugu do 26, a dnevna od 34 do 41 stepen.

U Sarajevu sunčano. Jutarnja temperatura oko 19, dnevna oko 35 stepeni.

U ponedjeljak u našoj zemlji sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od 18 do 24, na jugu do 26, a dnevna od 35 do 41 stepen.

U utorak jutro u Krajini pretežno oblačno, a u ostatku zemlje sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana porast naoblake u Bosni. U Hercegovini naoblačenje u večernjim satima. Poslije podne i u večernjim satima kiša, pljuskovi i grmljavina očekuju se u većini područja.

Jutarnja temperatura od 16 do 22, na jugu do 26, a dneva u Krajini od 16 do 22, u ostatku Bosne od 24 do 31 stepen. U Hercegovini dnevna temperatura od 28 do 34 stepen.

