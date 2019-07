Vreli dani će još potrajati, evo kada se očekuje osvježenje i pad temperature

Prema raspoloživim sinoptičkim kartama od 8. jula očekuje se nestabilno vrijeme sa kišom

Danas u Bosni umjereno oblačno vrijeme. U Hercegovini sunčano uz malu oblačnost, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Tokom dana, postupnim porastom oblačnosti, u centralnim, istočnim i zapadnim područjima Bosne su mogući lokalni pljuskovi ili slaba i povremena kiša.

Vjetar u Bosni slab do umjeren sjevernog smjera, a u Hercegovini promjenljiv. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na jugu do 23, a najviša dnevna od 25 do 31, na jugu od 31 do 35 stepeni.

U Sarajevu umjereno oblačno vrijeme. Tokom dana, porast oblačnosti može uvjetovati kratkotrajni pljusak i grmljavinu. Jutarnja temperatura oko 16, a najviša dnevna oko 29 stepeni.

U četvrtak u Bosni umjereno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti do kraja dana, a u Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Poslije podne se očekuje kiša, pljuskovi i grmljavina.

Jutarnja temperatura od 12 do 18, na jugu do 23, a najviša dnevna od 23 do 29, na jugu od 30 do 35 stepena.

U Bosni i Hercegovini se u petak očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Po kotlinama i uz riječne tokove moguća je magla ili niska oblačnost. Poslije podne, u centralnim i istočnim područjima sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura od 12 do 18 na jugu do 22, a najviša dnevna od 24 do 30, na jugu od 32 do 34 stepena.

Prvog dana vikenda, u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Po kotlinama i uz riječne tokove moguća je magla ili niska oblačnost. Jutarnja temperatura od 15 do 20 na jugu do 23, a najviša dnevna od 25 do 31, na jugu od 28 do 35 stepena.

U nedjelju će u Bosni biti umjereno ili pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini pretežno vedro. U većem dijelu Bosne se očekuju kiša, pljuskovi i grmljavina. Jutarnje temperature od 15 do 21, na jugu do 25, a dnevne od 30 do 36 stepeni.

Prema raspoloživim sinoptičkim kartama od 8. jula očekuje se nestabilno vrijeme sa kišom. Obilnije padavina moguće su u zapadnim i sjevernim područjima Bosne. Temperature zraka biće u padu, tako da će osjećaj vreline nestati.

Autor: Fokus.ba