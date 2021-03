Vranić: Razumijem ljutnju ugostitelja, ali ovo nije obično vrijeme

Ministar zdravstva Kantona Sarajevo Haris Vranić kazao je jutros za BHRT da razumije gnjev ugostitelja koji su se sinoć okupili ispred zgrade Vlade KS nezadovoljni najavljenim mjerama.

– Cijeli svijet je u istom problemu, ova vlada će sigurno iznaći sredstva da im nadoknadi štetu za vikend. Mislim da bi se i oni trebali ponašati društveno odgovorno i da znaju u kakvoj se situaciji nalazimo. Ovo nije obično vrijeme. Ovo je vrijeme vanrednih uslova, kada naši građani obolijevaju. A zašto se uvodi, pa moram iskreno reći i da se mnogi ugiostitelji nisu pridržavali tih mjera. Moramo pokazati građansku poslušnosti i odgovornost prema samom sebi i prema drugima – rekao je Vranić na podsjetio na policijske racije tokom kojih je utvrđeno masovno kršenje epidemioloških mjera proslavama nakon 23 sata.

Podsjećamo da su jučer iz Vlade KS najavili da se ide u lockdown za vikend.

– Nastavit ćemo jako sprovođenje mjera u radnim danima koji dolaze do vikenda, a za vikend od osam sati do ponedjeljka do 7 sati ujutru zatvaramo sve pravne subjekte. Svi će biti zatvoreni osim onih koji prodaju hranu i piće, benzinske pumpe, apoteke, javni prijevoz… – rekao je jučer premijer KS Edin Forto.

Ugostitelji su i za danas najavili okupljanje ispred zgrade Vlade KS, nezadovoljni predloženim mjerama.

Autor: Avaz.ba