Vozilom uletio među pješake na Menhetnu, više ljudi povrijeđeno

Vozač automobila udario je nekoliko pješaka koji su učestvovali u demontracijama organizacije koja se bori za prava Afroamerikanaca “Black Lives Matter” u Njujorku, izvijestili su policija i mediji.

Glasnogovornik njujorške policijske uprave rekao je za AFP da je vozilo udarilo “više osoba” na području Menhetna.

Povrijeđen je veći broj ljudi i oni su prebačeni u bolnice. Prema svemu sudeći, nijedna povreda nije opasna po život.

Za sada nije poznato da li je riječ o saobraćajnoj nesreći ili se vozač namjerno zaletio u pješake.

Glasnogovornik policije je rekao da je vozač ostao na mjestu nesreće i da se sada nalazi u pritvoru.

Reports Of Two Females In A Vehicle Plowing Through A Group Of Protesters In #NewYork #NYC



Source: https://t.co/lvpmVwBcxP pic.twitter.com/ckLVo4M0Y4