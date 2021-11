Vozač kamiona postao predsjednik Senata u New Jerseyju, u kampanju uložio 153 dolara

EDWARD DURR postao je novi predsjednik Senata u New Jerseyju te preuzeo tu poziciju od demokrata Stephena Sweeneyja, najdugovječnijeg zastupnika u povijesti te američke države. Sweeney je čak u lipnju navodno razgovarao o potencijalnoj kandidaturi za guvernera 2025.

Na novim izborima za predsjednika Senata veći broj glasova je dobio republikanac Edward Durr koji je na kampanju potrošio manje od 200 dolara. Durr je inače vozač kamiona tvrtke koja prodaje namještaj te se tek nedavno počeo baviti politikom, piše Bongino.

Sweeney je bio predsjednik Senata od 2010. te odgovoran za provođenje programa demokratskog guvernera Phila Murphyja, koji uključuje i postupno uvođenje minimalne plaće od 15 dolara po satu, plaćenog bolovanja i legalizacije marihuane.

Pravo na nošenje oružja

Durr je kazao kako je njegov najveći motiv za kandidaturu bilo pitanje o pravu na nošenje oružja budući da su zakoni o oružju u New Jerseyju među najrestriktivnijim u SAD-u.

“Pretpostavljam da me je najviše motivirala situacija kada sam zatražio dozvolu za skriveno nošenje oružja, pri čemu mi je šerif otvoreno rekao da nema smisla to tražiti i da se ne trebam ni truditi. To me naljutilo. Nikada nisam bio uhićen, a ne mogu dobiti ovu dozvolu?”, kazao je Durr.

Durr je na svoju kampanju potrošio samo 153 dolara, dok je Sweeneyjeva kampanja prikupila više od 2.7 milijuna dolara.

