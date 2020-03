Vojska postavlja šatore na granici, 14 dana karantina za sve

Šatori će se koristiti za 14-dnevni karantin svih koji budu ulazili u Bosnu i Hercegovinu iz zemalja koje su pogođene koronavirusom.

Na osnovu Odluke Ptedsjedništva BiH definisani su granični prijelazi na kojima će pripadnici OS BiH sopstvenim kapacitetima izvršiti postavljanje šatora, kreveta, dezinfekciju i fizičko obezbjeđenje šatora do daljnjeg.



Kada je riječ o dolascima građana BiH, član Predsjedništva BiH Milorad Dodik je poručio kako očekuje da će šatori biti rješenje.



– Ali očigledno je da će naše građane iz drugih zemalja deportovati. Moramo naći neke druge izbore kao što je iznajmljivanje nekih objekata ili vidjet ćemo. Mjere će morati biti rigorozne. Nama je virus ušao iz Italije, sada najviše dolazi iz Slovenije, Austrije i Njemačke. Vjerujem da će mjera biti rigorozna i da se moraju poštivati mjere od karantina od 14 dana. To je situacija u kojoj mi moramo braniti građane. To je sva politika, ne možete drukčije. Ako budemo fleksibilni pa pustimo neke koji ne izgledaju bolesno, a on ovdje proširi virus, ispadamo mi neodgovorni. Žao nam je što ćete provesri 14 dana u šatoru, ali provedite – poručio je član Predsjedništva BiH i zaključio:



– U subotu bi moglo da počne sa obavezom karantina, pa neki pokušavaju da prije dođu kući i to izbjegnu. Moramo ih pozvati da to ne rade, šta god mislili o nama, moraju imati vrstu svijesti da neće biti u kontaktu s nama nego sa svojim bližnjim.



Šatorska naselja sa krevetima biće uspostavljena na osam graničnih prijelaza.



Na GP Izačić biće postavljeni šatori sa kapacitetom za 100 osoba, na GP Bijača i GP Brod također sa kapacitetom za 100 osoba.



GP Gradiška sa kapacitetom za 200 osoba, GP Rača sa kapacitetom za 50 osoba, GP Šepak sa kapacitetom za 50 osoba, GP Vardište sa kapacitetom za 50 osoba, te GP Klobuk sa kapacitetom za 20 osoba.

Autor: Vijesti.ba