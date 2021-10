Visoki predstavnik u BiH Schmidt otkriva: Hoće li zbog nastale situacije koristiti bonske ovlasti

Nakon što je Dodik u proteklom periodu u nekoliko navrata ponavljao da želi nezavisnost Republike Srpske

Christian Schmidt, visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini je kazao da će trenutno bonske ovlasti ostati u ladici.

Naime, nakon što je Dodik u proteklom periodu u nekoliko navrata ponavljao da želi nezavisnost Republike Srpske te danas potvrdio da će eventualne sankcije prema RS i njemu biti datum te njene samostalnosti. Schmidt je na to kazao da na prije svega želi poslati poruku da BiH i njena stabilnost nisu u opasnosti.

“Ukoliko postoje određene stavke u vezi kojih treba razgovarati i imati čak i različite stavove kao što je to uobičajeno u demokratiji onda ćemo to i učiniti. Ja sam zapravo u potrazi za time gdje leže problemi i moram biti otvoren, ono što sam vidio zadnjih dana, posebno danas, zaista se zapitam čemu to služi”, kazao je Schmidt.

Dalje je istakao da međunarodna zajednica i većina u BiH ne žele odustati od države koja je nastala prije 26 godina iz jednog vrlo gorkog perioda.

“I da se ne odustaje od toga da se u oba entiteta stvore razumni i pravedeni uslovi za život. Ukoliko se neko boji da će doći do osamostaljenja RS, taj entitet ima pravo postojati baš kao i Federacija BiH ne znam otkud te debate da li dolaze od javnosti ili političara. Institucije zapravo trebaju raditi svoj posao i ja se čudim ovim diskusijama koje se vode za državnost. Ono što nas treba zanimati je zašto tako veliki broj mladih odlazi. Kada govorimo o tome ko treba djelovati to su odgovorni u zemlji i ne možete očekivati samo da ja djelujem. Istovremeno ne možete željeti biti nezavisni, a ne donositi odluke. Tako da zaista pozivam na donošenje i poštivanje odluka institucija BiH”, dodao je.

Upitan je i da li će koristiti svoje bonske ovlasti pa i kada su u pitanju sankcije prema određenim zvaničnicima?

“Takve ovlasti najbolje da ostanu u ladici i da se ne koriste. Ali su u ladici”, poručio je Schmidt.

Schmidt je govorio i o drugim političkim temama i aktuelnostima, prenosi N1.

Autor: Oslobodjenje.ba