Višković: Želimo samo ucrtati granicu; Novalić: Nema govora!

NSRS je zadužila Vladu RS da “nastavi“ pregovore sa Vladom Federacije BiH sa ciljem definisanja granične linije između Republike Srpske i Federacije BiH, a u skladu sa Aneksom 2 Opšteg okvirnog sporazuma za mir u BiH.

Premijer RS Radovan Višković istakao je danas da prethodna komisija koja je bila formirana zbog ovog pitanja nije riješila međuentitetsku liniju. Višković je naglasio da je BiH sastavljena iz dva entiteta, te da niko nema namjeru da na međuentitetskoj liniji podiže zidove, nego “da građani u Bosni i Hercegovini mogu da na što bolji način ostvaruju svoja prava”.



– Želimo samo da se počne rad na formiranju stručnog tijela u Republici Srpskoj i Federaciji BiH koje će zbog građana BiH reći gdje je linija razgraničenja. Ta linija je tu kako bi se znalo gdje završavaju nadležnosti Republike Srpske, a gdje počinju nadležnosti Federacije – rekao je on.



Premijer je naglasio da je to jako važno pitanje kako bi građani znali u kojem entitetu se nalazi njihova imovina i gdje da traže svoja prava.



– Ovo je legalan i normalan zaključak i ne vidim zašto bi bilo kome to bilo problem – zaključio je Višković.



S druge strane, premijer Federacije Bosne i Hercegovine Fadil Novalić odbacio je danas tvrdnje iz bosanskohercegovačkog entiteta Republika Srpska da su započeti razgovori o entitetskoj liniji. On je jasno poručio da Federacija BiH nije, niti će ikada učestvovati u bilo kakvim razgovorima koji se tiču entitetske linije.



Na taj način kratko je prokomentirao jedan od jučer usvojenih osam zaključaka u Narodnoj skupštini Republike Srpske (RS).

Autor: Vijesti.ba