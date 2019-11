Više osoba izbodeno na Londonskom mostu

Britanska policija saopćila je da je nekoliko ljudi izbodeno nožem u blizini Londonskog mosta, i da je jedan muškarac uhapšen.

Policija je saopćila da su policajci pozvani u petak popodne na “prostor ranjavanja nožem u blizini Londonskog mosta”.

Također navodi da su policajci uhapsili jednog čovjeka i “kako vjeruju da su brojni ljudi ranjeni””.

Vijest je uslijedila nakon što su svjedoci javili da su čuli pucnjavu. Sky News prenosi da je policija otvorila vatru na čovjeka za koga je postalo očigledno da je napadač, prenosi Associated Press.

Police shouting for everyone to move away. Real panic setting in at London Bridge. Rumours of a shooting? pic.twitter.com/vBZoKu73za