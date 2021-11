Virgin Galactic prodao stotinu karata za putovanja u svemir po 450.000 dolara

TVRTKA za svemirska putovanja Virgin Galactic u ponedjeljak je objavila da je od kolovoza prodala oko stotinu karata za putovanja u svemir po cijeni od 450.000 dolara.

Prethodno je tvrtka sveukupno prodala oko 600 rezervacija po cijeni od 200.000 do 250.000 dolara.

Nova cijena “dobro je prihvaćena”, stoji u priopćenju tvrtke za javnost koje podsjeća da joj je cilj prodati 1000 karata prije pokretanja prvoga komercijalnog leta krajem 2022. godine.

“Idemo prema razdoblju poboljšanja flote s jasnim planom o tomu na koji način povećati izdržljivost, pouzdanost i predvidljivost naših letjelica za komercijalne usluge tijekom sljedeće godine”, rekao je Michael Colglazier, izvršni direktor Virgin Galactica.

“Potražnja za svemirskim putovanjima jako je velika, a mi upravo prodajemo sjedala brže nego što smo očekivali”, dodao je.

Branson prvi milijarder u svemiru

Osnivač tvrtke, britanski poduzetnik Richard Branson, prvi je milijarder koji se 11. srpnja vinuo u svemir letjelicom vlastite privatne tvrtke. Realizirao je to prije Jeffa Bezosa, koji je u svemir poletio nešto kasnije u raketi New Shepard, napravljenoj u njegovoj kompaniji Blue Origin.

No letjelicu Virgin Galactica u rujnu su privremeno prizemljile američke vlasti nakon incidenta koji se dogodio tijekom spomenutog leta. Tada je letjelica nakratko odletjela izvan zračnog prostora autoriziranog za misiju.

Virgin Galactic je za tri mjeseca odgodio i svoj prvi komercijalni let, prvobitno predviđen za sredinu listopada. On je zakazan za posljednje tromjesečje 2022., a za to će se vrijeme raditi na pojačanoj sigurnosti letjelice.

Tvrtka je u ponedjeljak potvrdila kako je “na pravome putu” da ostvari let u svemir u predviđenom razdoblju.

Natjecanje među milijarderima za prevlast u svemirskom turizmu u punom je zamahu.

Tu je, uz Richarda Bransona i Jeffa Bezosa, i tvrtka SpaceX Elona Muska, koja je u rujnu u svemir na tri dana uspješno poslala četiri svemirska turista.

Iz Virgin Galactica kažu da im je likvidnost još uvijek gotovo milijardu dolara te da će uspjeti financirati sve svoje operacije dok one ne postanu profitabilne.

U trećem tromjesečju ove godine tvrtka je zabilježila neto gubitak od 48 milijuna dolara, manje od 92 milijuna dolara izgubljenih u istome razdoblju 2020.

Autor: Hina