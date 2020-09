Veliko nevrijeme u Grčkoj: Najmanje dvoje mrtvih, bujica nosila mostove (VIDEO)

Dvije osobe smrtno su stradale, a jedna je nestala u regiji Tesalija u centralnoj Grčkoj nakon što je oluja preko noći zahvatila dijelove zemlje i izazvala poplavu, prenosi Anadolu Agency (AA).

Vlasti su identificirale dvije žrtve – stariju ženu koja je pronađena mrtva u poplavljenom domu i 63-godišnjeg pastira kojeg je zahvatila voda.

Naveli su da je nestala žena koja je ignorisala upute vatrogasaca i policije da se ne vozi preko mosta ispod kojeg je nabujala rijeka.

Državna vatrogasna služba saopćila je rano u subotu da je primila gotovo 2.500 poziva zarobljenih stanovnika centralne i zapadne Grčke ili o uklanjanju srušenih stabala koja su blokirala puteve ili su prouzrokovala materijalnu štetu.

Služba je navela da je spašeno više od 600 ljudi.

Grčki željeznički prevoznik Trainose naveo je da je obustavljen saobraćaj između južne i sjeverne Grčke.

Voda je oštetila najmanje dva mosta i nekoliko zgrada. Dijelovi pogođenog područja su bez struje.

Tropical storm hits the Greece Coast with severe wind and heavy rain #Medicane_Lanos#Hurricane_Cassilda pic.twitter.com/epUE6cMyuT