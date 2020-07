Veliko nevrijeme pogodilo nekoliko gradova u BiH

Zbog veće količine vode koja se zadržava na kolovozu, trenutno je otežano saobraćanje na pojedinim pravcima

Nevrijeme praćeno obilnom kišom i gradom pogodilo je danas u poslijepodnevnim satima Bugojno, Zenicu, Foču…

Zenicu je u poslijepodnevnim satima zadesilo jako nevrijeme praćeno jakim vjetrom, ledom i kišom, koja je izazvala brojne probleme u saobraćaju, prenosi “Fokus“.

Najkritičnije je bilo na magistralnom putu M-17 kod Vranduka, zbog čega se saobraćaj odvija otežano.

Bugojno i Foča su bukvalno zablijelili nakon velikog naleta ledene kiše. Grad je pričinio i velike materijalne štete… Pogledajte snimke iz Bugojna.

U Foči su pale velike količine kiše i grada…

Evropski meteorološki servis “Meteoalarm” za danas i sutra aktivirao je žuti meteoalarm za teritoriju BiH.

Prema prognozama FHMZ sutra ujutro očekuje se naoblačenje. Jutro na krajnjem sjeveru i sjeverozapadu Bosne pretežno oblačno sa slabom kišom. U ostaku zemlje sunčano. Poslije podne porast naoblake u Bosni i na sjeveru Hercegovine može usloviti kišu, pljuskove i grmljavinu. Na sjeveru i sjeveroistoku Bosne su moguće obilnije padavine praćene gradom i jakim udarima vjetra.

Jutarnja temperatura od 16 do 22, na jugu do 25, a dnevna od 23 do 29, na jugu od 30 do 36 °C.

