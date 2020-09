Veliki požar u Bejrutu

Veliki požar izbio je danas u komercijalnom dijelu Bejruta, u centru glavnog grada Libana, javio je “Sputnjik”.

Na društvenim mrežama prikazani su video snimci na kojima se vide plamen i dim

U ovom trenutku nema zvaničnih informacija o uzroku požara i mogućim žrtvama.

Prema navodima na Twitteru, požar je zahvatio zgradu koju je projektovala slavna arhitektica Zaha Hadid.

Prije samo nekoliko dana desio se drugi veliki požar u luci koja je prethodno razorena detonacijom u augustu, kada je poginulo 190 ljudi.

Eksploziju je izazvalo vještačko đubrivo koje nije bilo uskladišteno po propisima.

Another fire in Beirut this time in Beirut Souks department store designed by famed architect Zaha Hadid pic.twitter.com/oqKDeNjHz4