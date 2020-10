Velika promjena vremena u BiH donosi kišu, snijeg i pad temperature

Jutros je oblačno na zapadu, sjeverozapadu, sjeveru i dijelu centralne Bosne. Lokalno je registrirana i slaba kiša. U ostatku zemlje je mala do umjerena naoblaka.

Atmosferski pritisak u Sarajevu iznosi 942Pa, za 3hPa je manji od normalnog i opada.

Danas oblačno na zapadu, sjeverozapadu, sjeveru i dijelu centralne Bosne gdje lokalno može padati slaba kiša. U ostatku zemlje postepeno naoblačenje u drugoj polovini dana. Jačanje padavina sa zapada se očekuje u večernjim satima i tokom noći će se proširiti na cijelu zemlju. Vjetar slab do umjerene jačine. U većem dijelu zemlje vjetar južnog i jugoistočnog smjera. Na sjeveru Bosne vjetar sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 12 i 18°C, u sunčanijim područjima do 22°C.

U Sarajevu sunčanije prijepodne. Više oblačnosti u drugom dijelu dana. Najviša dnevna temperatura zraka oko 20°C, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.

Meterolozi si za sutra upalili žuti i narandžasti meteoalarm za Bosnu i Hercegovinu.

Za regije Foče i Trebinja upaljen je narandžasti meteoalarm zbog obilnih padavina i grmljavinskih procesa. Regija Bihaća je pod žutim meteoalarmom zbog jakih udara vjetra dok su ostali dijelovi Bosne i Hercegovine pod žutim meteoalarmom zbog mjestimično obilnijih padavina.

Za sutra je najavljeno oblačno vrijeme sa kišom. Krajem dana i u večernjim satima na planinama se očekuje snijeg. Očekivana količina padavina u većem dijelu zemlje između 20 i 40, lokalno i do 60 l/m2.Temperatura zraka u Bosni između 6 i 12, a u Hercegovini između 14 i 19 stepeni.

U utorak prije podne preovladavat će pretežno oblačno vrijeme, a poslije podne postepeno smanjenje naoblake. U jutarnjim satima i prije podne u većem dijelu Bosne se očekuje kiša, a na planinama snijeg. U Hercegovini kiša u jutarnjim satima. Jutarnja temperatura od 4 do 10, na jugu do 14, a dnevna od 6 do 12, na jugu do 16 stepeni.

U srijedu u Hercegovini, zapadnim i sjeverozapadnim područjima Bosne najavljeno je oblačno vrijeme. U ostatku zemlje jutro sunčano uz postepeno naoblačenje. Poslije podne i večernjim satima kiša se očekuje na zapadu i sjeverozapadu Bosne, kao i u većem dijelu Hercegovine. Jutarnja temperatura od 1 do 7, na jugu do 14, a dnevna od 12 do 18, na jugu do 20 stepeni.

Autor: Fokus.ba