Večeras spajanje Pelješkog mosta uz veliku svečanost

Podizanjem zadnjeg, 165. segmenta čelične rasponske konstrukcije, Pelješki most bit će u srijedu navečer potpuno spojen od Komarne do Brijeste, što označava dugo očekivano povezivanje teritorija Republike Hrvatske.

Most dug 2,4 kilometra u promet bi trebao biti pušten na proljeće. Večeras će se ondje održati velika svečanost.

– Hrvatska će time riješiti pitanje staro više od 300 godina, most je prekrasan. Veselim se što ćemo od iduće godine moći putovati do Dubrovnika kroz hrvatski teritorij, to je zajedničko postignuće svih. ja zahvaljujem svima koji su dali doprinos i baš će svi biti pozvani kada bude otvaranje, a sada bi bilo dobro da se ovi grintavci ne sekiraju, rekao je premijer Andrej Plenković.

– Njime naša zemlja konačno spaja svoj teritorij i danas slobodno možemo reći kako je vlada ostvarila dugo željeni san od kojeg su mnogi željeli odustati”, istaknuo je za Hinu ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković.



Dodao je kako se značaj Pelješkog mosta ne ogleda samo u simboličkom smislu već i građevinskom, budući da će se svrstati među najveće građevine toga tipa izgrađene u Europi tijekom ovog stoljeća.



“Sam most je izrazito kompleksan građevinski zahvat, ali ne zaostaje ni preostali dio projekta, odnosno pristupne ceste kroz poluotok Pelješac i obilaznica Stona. Riječ je o dionici dugoj više od 30 km koja podrazumijeva potpuno novu trasu na kojoj traju radovi na dva vijadukta, tri mosta i četiri tunela, od kojih je tunel Debeli brijeg peti najduži tunel u Hrvatskoj. Na gradilištu su do sada probijena tri od četiri tunela, a tempo radova je zadovoljavajući te očekujemo kako će pristupne ceste u cijelosti biti gotove u ljeto sljedeće godine, čime ćemo dovršiti dugo očekivani projekt cestovnog povezivanja krajnjeg juga naše zemlje”, rekao je Butković.

San o povezivanju Hrvatske traje desetljećima, a rasplamsavao se godinama, da bi u veljači 2017. vlada usvojila odluku o financiranju projekta Cestovna povezanost s Južnom Dalmacijom, koja je vezana za izgradnju Pelješkoga mosta, projektnu dokumentaciju i sufinanciranje sredstvima Europske unije. Ta je odluka bila preduvjet za realizaciju ključnog projekta koji će obilježiti iduće godine.

Autor: Vijesti.ba