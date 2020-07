Vatrogasci u Zagrebu cijelu noć imali posla, poplavljene ulice, podvožnjaci, stanovi

SNAŽNO nevrijeme popraćeno tučom veličine lješnjaka pogodilo je u nedjelju Zagreb.

Nakon što je u petak snažno nevrijeme pogodilo Zagreb, a posljedice i štete se još zbrajaju, u nedjelju je uslijedio novi val. U kratkom vremenu palo je jako puno kiše, što je uzrokovalo probleme na zagrebačkim prometnicama.

Padala je jaka kiša, a u nekim dijelovima Zagreba i tuča veličine lješnjaka. Kiša je u gotovo desetak minuta ponovno poplavila ulice, a kako su nam javljali čitatelji, dvorišta i podrumi u Črnomercu ubrzo su bili puni vode.

U Zaprešiću je snažni vjetar digao krov s jedne kuće, javio je Operativni komunikacijski centar 192.

Prema posljednjim informacijama, nije bilo ozlijeđenih osoba.

Vatrogasci u Sv. Duhu spašavali potopljeni stan



Vatrogasci su imali oko 40-ak intervencija. Najviše na području Ilice, Frankopanske i Črnomerca. Kratko je i podvožnjak u Selskoj bio zatvoren za promet. Nenadu Cindriću iz ulice Sveti Duh stan je bio potopljen drugi put u nekoliko dana.

Jedna od većih intervencija vatrosgasaca dogodila se baš kod njega gdje su mu ispumavali vodu već drugi put ne bi li mu spasili stan.

“Nisam jedini, puno nas je ovdje nastradalo. Danas je sve pospremljeno. Dva dana ista stvar. To je globalni problem i više nemam živaca. Kome reći da se to riješi već jedanput. Ja to ne znam”, kazao je Nenad Cindrić kojemu je stan poplavljen drugi put.

