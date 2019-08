Vanredno stanje u Tešnju: U nevremenu sinoć poplavljeni objekti i putevi

Područje općine Tešanj sinoć oko 22.00 sata zahvatilo je nevrijeme praćeno jakim vjetrom, gradom i obilnim kišnim padavinama.

Posebno je bilo izraženo na jugozapadnom, zapadnom i sjeverozapadnom području općine – naseljena mjesta Piljužići, Jelah, Mračaj, Miljanovci, Tešanj, Džemilić Planje, Mrkotić i Kalošević, te je zbog bujičnih voda i plavljenja u svojim objektima bilo zatočeno više mještana, kao i desetak gostiju u jednom ugostiteljskom objektu u Jelahu, kaže se u jutrošnjem izvještaju Federalne uprave civilne zaštite.



Kako se ističe, u akciji spašavanja ukupno je evakuisano 17 građana. S obzirom na to da je došlo do plavljenja i neprohodnosti putnih komunikacija vršeno je otežano pristupanje zatočenim osobama u naseljenom mjestu Piljužići i Jelahu.



Poplavljeni su i preduzeće FAD d.d. Jelah i Osnovna škola „Huso Hodžić“ u Tešnju.



U svim navedenim mjestima bili su ugroženi i poplavljeni objekti, kao i putne komunikacije prema naseljenim mjestima Piljužići, Novi Miljanovci, kao i magistralni put M-4 Doboj – Teslić u mjestu Kalošević koji je tokom noći noći deblokiran pa se saobraćaj odvija usporeno jednom trakom.



Zbog plavljenja regionalnog puta RP-474 Novi Šeher-Prnjavor, u mjestu Vukovo, za saobraćaj je bio zatvoren ovaj put iz pravca Tešnja prema Jelahu, dok je od Jelaha prema Piljužićima još uvijek zatvoren zbog vode na kolovozu. Do oštećenja regionalnog puta je došlo na području Piljužica koje je tokom noći djelimično sanirano u cilju normalizacije saobraćaja.Angažovane su snage civilne zaštite, dobrovoljnih vatrogasnih jedinica i policije.



– U 02.00 sata je održna vanredna sjednica Štaba na kojoj je dodatno razmotrena situacija na terenu, te utvrđene dalje mjere i aktivnosti na ugroženom području. Fiksne telefonske veze ne funkcionišu u Vatrogasnom domu, te je otežana onemogućena komunikacija sa građanima i nadležnim službama – ističu iz FUCZ.

Autor: Fena