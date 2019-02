Valentin Inzko otkrio: Vidio sam poruku u jednog političara u kojoj je pisalo ”Malo me napadaj”

Valentin Inzko je otkrio šta je pročitao na telefonu jednog bh. političara

Visoki predstavnik Valentin Inzko kazao je danas gostujući na N1 televiziji da je jednom prilikom na telefonu bh. političara vidio poruku u kojoj je pisalo “Malo me napadaj”.

Desilo se to prije osam godina, a Inzko nije želio govoriti o imenima političara koji su komunicirali na taj način.

Na pitanje da li su krize u Bosni i Hercegovini stvar dogovora političara, Inzko je kazao da je najbolji primjer kako se u BiH narod brani, direktor kompanije Violeta koji otvara radna mjesta.

”Neki političari kad ih napadaju, oni su veliki branitelji svog naroda. Ja mislim da se narod najbolje brani na najbolji način kao gospodin Ćorluka, direktor Violete, otvara radna mjesta”, rekao je Inzko.

Inicijativa SDA

Inzko je komentarisao i inicijativu Stranke demokratske akcije da Ustavni sud Bosne i Hercegovine ocijeni ustavnost naziva entiteta Republika Srpska.

“Brzo smo reagirali na inicijativu Stranke demokratske akcije i to je bila kontroverzna izjava. Naravno, nije antidejtonski da zahtjev prema Ustavnom sudu. Znate da su i druge strane bile pred Ustavnim sudom koje je odlučio i o bosanskom jeziku i prefiksu bosanski u nazivu gradova. Rekli su da je to nadležnost opština i one su rekle da ne žele taj naziv. Međutim, Republika Srpska je dejtonska kategorija i u Dejtonu su predstavnici Bošnjaka potpisali da se tako zove”, poručio je Inzko u razgvooru za pomenutu televiziju.

Autor: N1