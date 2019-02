Poznati hrvatski meteorolog Zoran Vakula najavljuje rekorde za vikend.

“U sjevenim dijelovima Sjeverne Amerike hladno kao rijetko kada, posebice u dijelu SAD-a, u Australiji je pak već danima iznimno, mjestimice čak i rekordno vruće, ponegdje i blizu +50 °C.

U Hrvatskoj i okolici do petka temperatura zraka uglavnom će biti oko prosječne za kraj siječnja, a za vikend će, uz južinu, biti iznadprosječno toplo, u većini krajeva kao malo kada na početku veljače, gdjekad možda čak i rekordno toplo”, najavljuje Zoran Vakula u prognozi za HRT.

Osim te neprimjerene topline, nekima će od petka smetati i često jako i olujno jugo te veliki valovi, a i još češće i obilnije oborine nego prošlih dana, osobito od subotnjega podneva do ponedjeljka navečer i to ponajviše na Jadranu i područjima uz njega.

Prevladavat će kiša, povremeno i u obliku pljuskova, uz koje je moguća i grmljavina, a snijega će biti u većini unutrašnjosti uglavnom tijekom četvrtka te ponovno vjerojatno u ponedjeljak, kada je snijeg već ujutro moguć u gorju, kasnije i u nekim nizinama, piše Vakula.

Vrijeme u BiH naredna tri dana

U nedjelju u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno sa kišom. Intenzivnije padavine su izgledne u Hercegovini, jugozapadu i jugoistoku Bosne, gdje se prognozira 30 do 50 litara kiše po metru kvadratnom. Snijeg samo na vrhovima planina. Prije podne još vjetrovito na području Hercegovine, istoku i sjeveroistoku Bosne. U noći na ponedjeljak vjetar postupno mijenja smjer sa juga na sjever. Jutarnja temperatura zraka većinom između 3 i 6, na jugu zemlje do 8, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 6 i 12 , na jugu do 15 stupnjeva.

U ponedjeljak u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme. U Bosni sa slabom kišom ili susnježicom. U višim područjima slab snijeg. U Hercegovini kiša krajem dana. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 0 i 5, na jugu zemlje između 4 i 6, a najviša dnevna temperatura zraka između 3 i 8 stupnjeva.

U utorak u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme. Tokom dana, sa slabim snijegom u Bosni, a u Hercegovini i sa slabom kišom. Jutarnja temperatura zraka većinom između -1 i 3, na jugu zemlje između 2 i 6, a najviša dnevna temperatura zraka između 2 i 8, na jugu do 10 stupnjeva, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.