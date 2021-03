VAKCINACIJA U SRBIJI: U redovima za vakcinaciju najviše građana BiH

Na Beogradskom sajmu danas se odvija vakcinacija protiv koronavirusa stranih državljana, a većinom se u redovima mogu vidjeti građani iz susjednih zemalja, pogotovo iz Bosne i Hercegovine.

Kada se ode na portal e-Uprave, putem koje se u Srbiji vrši prijava za vakcinaciju protiv koronavirusa, postoji opcija “strani državljanin bez boravka u Republici Srbiji”, za koju je, osim ličnih podataka, potrebno navesti i broj mobilnog telefona iz Srbije.

To su iskoristili mnogi građani Bosne i Hercegovine, koji su dobili svoje termine za vakcinaciju u Beogradu i to vakcinom AstraZeneca. No, među onima koji su u Beogradu radi vakcinacije su i oni koji su došli jer su čuli da je ove nedjelje u toku imunizacija i bez prethodnog zakazivanja.

Ispred Hale 3 na Sajmu ekipa AA zatekla je red građana koji čekaju da prime prvu dozu vakcine. Svi oni nose zaštitne maske, a tu je i redar koji usmjerava građane.

U redu cijela porodica

U redu je i četvoročlana porodica iz Bosne i Hercegovine, neki od njih imaju termine, a neki ne.

– Nisam se ni prijavila, ali moj brat i mama jesu. Nekako je bilo u trenutku inspiracije, idemo sad i to je bilo to”, rekla je djevojka iz te grupe u razgovoru s ekipom AA.

Da je imunizacija stranih državljana moguća u Srbiji, naša sagovornica čula je preko društvenih mreža i medija.

– Svi su slali poruke preko Vibera, svi su javljali da se može ići, a bratu su javili i mojoj rodici, tako da smo ja i još jedno došli na nezakazano. Mislim da je vakcinacija, s obzirom na okolnosti, pogotovo kod nas u Bosni i Hercegovini, najbolja moguća stvar koju možemo da uradimo za sebe, ali i za druge”, kazala je.

U redu za vakcinaciju je i Amina Vatrenjak iz Sarajeva, koja je dva dana nakon prijave putem e-Uprave dobila termin za imunizaciju AstraZeneca vakcinom u Beogradu.

– Prijavila sam se i odlučila sam da dođem u Beograd, svakako da ga i malo vidim i, naravno, da se vakcinišem. Normalno sam dobila termin vakcinacije i sve ide po planu i programu i nadam se da će tako i ostati”, rekla je Vatrenjak dok je čekala da dođe na svoj red za prvu dozu vakcine.

Vakcinacija i preko privrednih komora

Iz Sarajeva je došao i Alija, koji je takođe dobio termin za vakcinaciju, ali je, ipak, odlučio da dođe dan ranije kako bi izbjegao gužve najavljene za vikend, kada će biti vakcinisani i privrednici iz regiona.

– Jesmo se prijavili, ali smo došli i prije, jer smo čuli da se može doći, donijeti papir i saglasnost i vakcinisati se. Odlučili smo se za vakcinaciju zato što mislimo da to tako treba”, rekao je Alija.

U Beogradu će za dane vikenda biti organizovana imunizacija privrednika i njihovih zaposlenih iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Severne Makedonije, Albanije. Privredna komora Kosova je, kako je AA ranije javio, odbila poziv kolega iz Srbije za vakcinisanje.

Za svrhu vakcinisanja radnika firmi iz regiona, Privredna komora Srbije je obezbijedila 10.000 vakcina.

