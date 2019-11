Vajlder brutalno nokautirao Ortiza i jubilarni 10. put odbranio titulu (VIDEO)

Američki bokser Deonte Vajlder (Deontay Wilder) nokautirao je Kubanca Luisa Ortiza u sedmoj rundi meča koji je održan u Las Vegasu. On je na ovaj način jubilarni deseti put odbranio naslov WBC prvaka u teškoj kategoriji.

– Vidio sam priliku za udarac i zgrabio sam je. Moja inteligencija u ringu je vrlo visoka, a niko mi za to ne odaje poštovanje. Mislim da sam ga malo uzdrmao lijevim krošeom ranije u rundi i nakon toga je krenulo – rekao je prvak nakon borbe.

Ovom pobjedom Vajlder je srušio i posljednju prepreku na putu prema revanšu s Tajsonom Fjurijem (Tyson Fury), koji bi se trebao održati u MGM areni 22. februara iduće godine.

Prije njih u ring će 7. decembra ući Endi Ruiz (Andy) i Entoni Džošua (Anthony Joshua) u meču u kojem će Ruiz braniti preostale tri abecedne titule (WBA, WBO i IBF) u teškoj kategoriji.

