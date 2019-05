Uznemirujuće: Muškarac se zapalio ispred Bijele kuće

Nepoznati muškarac danas se zapalio u parku ispred Bijele kuće u Vašingtonu, objavio je Fox.

Nesretnom muškarcu je prvo u pomoć priteklo osoblje Tajne službe.

Krisjan Berzins, čija je kćerka navodno svjedok incidenta, na Twitteru je objavio da je vidjela osobu koja trči u plamenu vatre.

Berzins je na Twitteru objavio uznemirujući snimak na kojem se vidi da službe Hitne pomoći pokušavaju ugasiti plamen koji je zahvatio čovjeka.

Iz Tajne službe su saopćili da je nepoznati muškarac prebačen u bolnicu, a njegovo stanje za sada nije poznato, piše Fox News.

Upozoravamo da je snimak uznemirujući.

@FoxNews Video of the person that was literally engulfed in flames on the #WhiteHouse lawn. Unbelievable pic.twitter.com/4IS37Rndme