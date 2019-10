Uživajte još malo u suncu, sredinom sedmice nas očekuje i snijeg

Danas će biti sunčano vrijeme uz malu oblačnost. Prije podne po kotlinama Bosne i uz riječne tokove sa maglom. Vjetar slab promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura od 7 do 13, na jugu od 10 do 16, a dnevna od 21 do 27 stepeni.

U ponedjeljak će biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Veći dio prijepodneva po kotlinama Bosne i uz riječne tokove sa maglom. Jutarnja temperatura od 7 do 13, na jugu od 11 do 16, a dnevna od 18 do 24 stepena.



U utorak umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U večernjim satima kiša se očekuje u Krajina, a u noći sa utorka na srijedu u većem dijelu naše zemlje. Jutarnja temperatura od 6 do 12, na jugu do 15, a dnevna od 14 do 19, na jugu do 22 stepena.



U srijedu će biti pretežno oblačno vrijeme sa kišom, a na planinama sa snijegom. Prije podne padavine prestaju u Posavini i Krajini, a prema kraju dana i u večernjim satima u ostatlim područjima. Temperature zraka u Bosni od 3 do 9. U Hercegovini jutarnje temperature od 8 do 14, a dnevne od 16 do 22 stepeni.

Autor: Avaz.ba