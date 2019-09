Usred grada pronađena rijetka dvoglava zmija (VIDEO)

U američkom gradu Pembertonu u New Jerseyju pronađena je mlada dvoglava čegrtuša. Radi se o velikoj rijetkosti jer zmija ima dvije potpuno razvijene glave, četiri oka i dva jezika.

“Vjerovatno ne bi preživjela u divljini. Zapela bi za nešto i predatori bi je lako uhvatili i pojeli”, ispričao je za NJ Advance Media stručnjak za zmije Bob Zappalorti koji se nalazi na čelu kompanije Herpetological Associates koja se specijalizirala za proučavanje ugroženih reptila, a gdje će zmija biti i zadržana. Zmiju su pronašla dva njegova zaposlenika.

Zappalorti je objasnio da je ovo vrlo rijetka pojava, te da je posljednja takva zmija pronađena u Alabami 2009. godine.

“Pretpostavljam da su se trebale razviti dvije zmije, no kako je došlo do mutacije, razvila se samo jedna”, objasnio je on i dodao da zmija ima dva mozga koja funkcioniraju neovisno jedan o drugome.

Autor: Fokus.ba