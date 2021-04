Ušli u dućan i na polici vidjeli najvećeg guštera na svijetu

TAJLAND: Gušter dug skoro 2 metra došuljao se u trgovinu iz obližnjeg kanala u potrazi za hranom. Na snimci koja kruži društvenim mrežama vidi se kako se gušter penje po policama

Kupci jednog supermarketa na Tajlandu ostali su u šoku kad su ugledali neobičnog kupca, prenosi The Mirror. Naime, po trgovini je puzao Komodski varan, najveći gušter na Zemlji.

Gušter dug skoro 2 metra ‘došuljao’ se u trgovinu iz obližnjeg kanala u potrazi za hranom. Na snimci koja kruži društvenim mrežama vidi se kako se gušter penje po policama.

Ovom zastrašujućem prizoru svjedočila je nekolicina kupaca koji nisu mogli vjerovati svojim očima.

– Svratio sam do trgovine kako bih kupio nešto hrane i onda sam ugledao ogromnog guštera unutra. Htio sam kupiti i nešto za piće, ali je životinja bila preblizu hladnjaka pa sam odustao – rekao je je jedan kupac.

– Ove životinje mogu biti jako opasne ako ih se naljuti pa sam zbog toga bila po strani i sve snimala mobitelom – dodala je žena koja je svjedočila zastrašujućem prizoru.

Djelatnica trgovine ubrzo je pozvala policiju koja je uhvatila i odvela divljeg guštera.

Smatra se da zbog dugog sušnog perioda, neobično veliki gušter nije mogao pronaći hranu na otvorenom pa je bio primoran tražiti ju u trgovini.

Komodski varani najveći su gušteri na svijetu, a mogu narasti do 3 metra i težiti od 80 do 150 kg. Žive u kanalima i ribnjacima, a jedu bilo koju životinju koju pronađu i mogu savladati, od veličine divlje svinje, jelena, sve do manjih sisavaca. Njihov ugriz može biti smrtonosan zbog otrovne sline koje otpuštaju prilikom napada.

Autor: 24sata.hr