USK: Pred zatvaranjem 39 škola, bez posla 229 nastavnika!

Od 74 centralne i 120 područnih škola u Unsko-sanskom kantonu, trebalo bi biti zatvoreno 39 uglavnom područnih, a bez posla ostati 229 nastavnika. Pokazuje to izvještaj Komisije za procjenu stanja u obrazovanju, formirane pri resornom ministarstvu.

Podaci bi se uskoro trebali naći pred članovima Vlade USK, koji su tražili jasno utvrđivanje broja nastavnika i učenika u školama.



Formiranje odjeljenja



Nikad manje prvačića i konstantno smanjivanje broja učenika dovelo je do viška nastavnog kadra u školama u USK, ali i do nemogućnosti formiranja odjeljenja. Iz izvještaja Komisije evidentno je, ipak, da brojnim direktorima obrazovnih institucija to nije predstavljalo problem.



Oglušili su se o slovo zakona, zanemarili pedagoške standarde i formirali odjeljenja sa mnogo manje učenika od propisanog zakonskog minimuma. Direktori škola, otkriva naš izvor, godinama su krili realno stanje kako bi ogromnom višku nastavnika sačuvali radna mjesta. Najgore stanje je, saznajemo, u općini Sanski Most, gdje bi se, od osam škola, trebale formirati tek tri.



No, gašenje i spajanje škola za sada su samo predložene mjere Komisije koju čini sedam članova. Šta će biti, zavisi od članova Vlade USK i skupštinskih zastupnika. Izvještaj, koji još nije javan, putem društvenih mreža komentirala je Ilda Alibegović, zastupnica u Skupštini USK.



Predložene mjere



– Sve mjere koje su predložene, ne usvojene, tek će se razmatrati. Neke će biti prihvaćene, neke odbačene, a neke prilagođene. Neće se odluke donijeti u jednom danu i nepromišljeno. I ja bih radila u školi da mi partija namjesti, ali nisu škole za udomljavanje, nema mjesta za mene – poručuje Alibegović.



O svemu će se očitovati i Aktiv direktora osnovnih i srednjih škola u USK, koji je za danas zakazao sjednicu.



Svakog dana pišu ispisnice



U školama skoro svakodnevno pišu ispisnice za djecu, jer roditelji donose odluku o odlasku iz zemlje. Škole su, nakon prvog polugodišta, ostale bez 673 učenika, a prednjače Cazin i Bihać. Više od 6.000 učenika je manje u školama posljednjih godina.

