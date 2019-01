Urednica na BHRT-u: “Hoćete opet: Srećan ti rođendan, Republiko”

Urednica na Radio-televiziji Bosne i Hercegovine (BHRT) Svjetlana Topalić, jučer je na svom Twitter profilu čestitala “dan Republike Srpske“ riječima “Srećan ti rođendan, Republiko“, što je izazvalo ogorčenje njenih kolega i javnosti.

Nakon brojnih kritika koje je dobila, objavila je novi tweet koji je glasio “za sve vas koji imate vremena da rovite po mom profilu i mislite da ste otkrili toplu vodu, poruka: bolje vam je da nešto konstruktivno radite, a ne da zovete novinare i cičite zbog mojih tvitova”.

A onda se ponovo oglasila riječima: “Hoćete opet: Srećan ti rođendan, Republiko”.

Nakon brojnih prozivki kolega i građana, Topalić je pojasnila svoju objavu.

„Ja na svom Twitter profilu koji je javan, mogu objaviti šta god želim. To je moj lični stav, nije kuće u kojoj radim i ne vidim razlog zašto bi nekome smetalo to što sam čestitala dan RS-a. Imam pravo da napišem što želim i osjetila sam potrebu da to napišem“, kazala je Topalić.