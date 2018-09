Uragan Florence uništava istočnu obalu SAD-a, bjesne vjetrovi i poplave

Uragan Florence kretao se u četvrtak navečer na zapad prema istočnoj obali Sjedinjenih Država brzinom od devet kilometara na sat i uz smanjenu jakost, izazivajući obilne kiše, snažne vjetrove i poplave u saveznim državama Sjevernoj i Južnoj Karolini prije očekivanog dodira s kopnom u petak u podne.

Uragan bi mogao čitav dan uništavati američku istočnu obalu.

Jakost uragana Florence snižena je u četvrtak navečer na 1. kategoriju na Saffir-Simpsonovoj tabeli s pet kategorija, uz kretanje od devet kilometara na sat u smjeru zapada, prenosi Index.hr pisanje novinske agencije HINA.

Meteorolozi procjenjuju da bi, s obzirom na njegovu veličinu, Florence mogao nastaviti gotovo čitav dan uništavati američku istočnu obalu rekordnim padavinama i uraganskim vjetrovima.

Unatoč nepredvidljivosti njegovog kretanja, očekuje se da će se obali približiti nedaleko Cape Feara u Sjevernoj Karolini, u petak u podne.

Guverner Sjeverne Karoline Roy Cooper na konferenciji za novinare upozorio je da će taj “historijski” uragan izazvati padavine i poplave koje će gotovo čitavu tu saveznu državu potopiti pod metar vode.

Prema procjeni meteorologa Brandona Lockleara iz Državnog hidrometeorološkog zavoda, količina oborina u Sjevernoj Karolini mogla bi tokom dva do tri dana dosegnuti osmomjesečni prosjek.

Najmanje je 88.000 ljudi ostalo bez struje u Sjevernoj Karolini, gdje uragan još nije ni udario punom snagom. Očekuje se da će bez struje ostati milioni ljudi, a obnova bi mogla potrajati sedmicama.

Prijetnja za 10 miliona ljudi

Florence predstavlja prijetnju za nekih 10 miliona ljudi, dok ih je milion već evakuirano s obalnog pojasa dvije Karoline i savezne države Virginije, što je izazvalo kilometarske gužve i zastoje na autocestama prema zapadu.

Najmanje je 12.000 ljudi smještaj potražilo u ukupno 126 skloništa, prenosi Index.hr.

Vanredno stanje proglašeno je u državama Georgia, Južna i Sjeverna Karolina, Virginia, Maryland, te Washington DC-u.

As live from North Topsail, NC as winds are increasing dramatically in path of #HurricaneFlorence. Tune in to @accuweather Network on @DIRECTV for updates pic.twitter.com/ZPeW0djc1A

— Reed Timmer (@ReedTimmerAccu) September 13, 2018