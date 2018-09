Uragan Florence odnio 11 života, šteta do 60 milijardi dolara

Uragan Florence koji je pogodio američke savezne države Sjevernu i Južnu Karolinu i Virdžiniju i odnio je najmanje 11 života, oslabio je na nivo tropske oluje i očekuje se dalje slabljenje, ali ostaje opasnost od bujica i poplava zbog narastanja nivoa rijeka.

Narednih dana mogle bi da uslijede najveće poplave u istoriji Sjeverne Karoline, navodi AP.

U gradovima New Bern i Jacksonville iz poplavnih voda već je spašeno više od 500 ljudi.

Američki Nacionalni centar za uragane objavio je da obilna kiša i dalje pada u Sjevernoj Karolini i da se očekuju “katastrofalne” posljedice, a da je zapadnom dijelu te američke države povećan rizik od klizišta.

Kako izvještava AP jutros je u pogođenim područjima sve tri savezne države bez struje bilo više od 700.000 ljudi, u skloništima je više od 20.000 osoba u Sjevernoj Karolini, u Južnoj Karolini 6.400 ljudi, a u Viržiniji 400 osoba.

Zbog nevremena je otkazano više od 2.400 letova, a potencijalna ekonomska šteta procijenjena je u rasponu od deset do 60 milijardi dolara.

This aerial footage shows the extent of the devastation caused by Hurricane Florence: severe flooding in parts of North Carolina and elsewhere https://t.co/bsNU8PtyBf pic.twitter.com/gt5VdQerUI

— Newsweek (@Newsweek) September 16, 2018