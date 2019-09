Uragan Dorian razara Bahame: “Ovo je oluja svih oluja!” (VIDEO)

Na Bahame je u nedjelju svom silinom udario uragan Dorian koji je tijekom vikenda ojačao do najjače 5. kategorije, čime je, kako javljaju agencije, postao najsnažnija ovogodišnja oluja na svijetu.

Prvi izvještaji s terena govore o brojnim uništenim kućama i otpuhanim krovovima, na Floridi kreće obavezna evakucija.

“Očekuje se da će se iznimno opasna oluja obrušiti na Bahame u nedjelju obilnim kišama koje bi mogle potrajati dva dana, visokim valovima i jakim vjetrovima”, priopćio je američki Nacionalni centar za uragane (NHC).

Rano u nedjelju po lokalnom vremenu, uragan Dorian se nalazio 55 kilometara istočno od otoka Abaca, praćen vjetrovima od 260 kilometara na sat, a dijelovi Floride već su evakuirani prije nego oluja dostigne američko tlo.

NHC je kasnije priopćio kako je Dorian, oluja 5. kategorije s vjetrom do 295 i naletima s više od 354 kilometra na sat, u nedjelju zahvatio otok Elbow Cay na otočju Abaco, prenosi N1.

Milijuni ljudi od Floride do Sjeverne Karoline iščekivali su vidjeti hoće li Dorian zaobići američko kopno te, kao što se predviđalo, krenuti prema sjeveru u Atlantski ocean nakon dostizanja Bahama. Samo djelomičan susret s jednom od najsnažnijih oluja koja je ikad zaprijetila Floridi, mogao bi donijeti snažne kiše i razorne vjetrove, a “mogućnost da uragan zahvati Floridu još uvijek postoji”, upozorilo je NHC.

Ipak u nedjelju je naređena obavezna evakuacija oko 150 tisuća stanovnika okruga St. Johns na Floridi, koja bi trebala početi u ponedjeljak u 8 ujutro po lokalnom vremenu. Šerif okruga St. Johns David Shoar očekuje da će mostovu u blizini evakuacijskih puteva biti otvoreni do utorka kasno tijekom dana, nakon čega bi mogli biti zatvoreni, prenosi CNN.

“Ovo je oluja svih oluja”, rekao je Shoar na tiskovnoj konferenciji u nedjelju.

Stanovnici Bahama izvijestili su o slamanju drveća i uništenju dokova prije dolaska glavnog udara oluje. Očekuje se da će udari trajati nekoliko sati jer bi se kretanje uragana moglo usporiti na samo nešto manje od dva kilometra na sat čime će se “produljiti njegovo katastrofalno djelovanje”, rekao je NHC.

Na otoku Great Guana Cay, u blizini otočja Abaco, valovi su prekrili niže dijelove obale duge 14 kilometara koja je tijekom jutra široka samo oko 400 metara, rekao je jedan od stanovnika otočja, Tom Creenan.

Premijer Hubert Minnis je pozvao stanovnike otoka Abaca i Grand Bahama da se upute na glavni otok kako bi izbjegli “opasnu i razornu oluju”. Tamošnji dužnosnici su pritom upozorili kako je vjerojatno potpuno uništenje otoka Abaca i Grand Bahama, javlja The Guardian.

“Želim da zapamtite da se kuće i ostala zdanja mogu ponovo izgraditi. Živote ne možemo zamijeniti”, kazao je premijer i upozorio da je olujom ugroženo oko 73.000 stanovnika i 21.000 domova.

Njegovo upozorenje je bilo i više nego opravdano jer kako javlja CNN, pozivajući se na izjave vatrogasaca i dobrovoljaca s otoka Abaca, Dorian je tamo uništio brojne kuće i otpuhao krovove. S obzirom na to da oluja još uvijek divlja prerano je za bilo kakve ozbiljnije procjene o razmjerima dosad nastale štete. Izvješća o žrtvama zasad nema, prenosi Tportal.hr

BOATS AND HOMES BLASTED. More video from #HurricaneDorian destruction in the #Bahamas (via Latrae Rahming) #Dorian #AbacoIslands #Abaco #Dorian #Hurricane #Dorian2019 pic.twitter.com/EUae98rpex