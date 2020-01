“Upomoć, spasite ih, mrtvi su!”: Čovjek lomio vrata sjekirom i prepadao stanare zgrade

U nesvakidašnjem incidentu nije bilo povređenih zahvaljujući blagovremenoj intervenciji policije Policija u Nišu je podnijela krivičnu prijavu protiv dvadesetosmogodišnjeg Nišlije koji je sinoć upao u stambenu zgradu u Naserovoj ulici i sjekirom razbio ulazna vrata na tri stana. U nesvakidašnjem incidentu nije bilo povrijeđenih zahvaljujući blagovremenoj intervenciji policije koja je savladala naoružanog napadača.

Stefan Mršić, jedan od stanara koji se našao na meti čovjeka za koga je ustanovljeno da je psihijatrijski bolesnik, kaže da je bio šokiran kada je čuo udarce po svojim vratima. – Nešto poslije 19 sati čuo sam udarce po ulaznim vratima, a zatim i deranje. Neko je vikao: “Upomoć, spasite ih, mrtvi su!” Lupa je bila sve jača. Zabrinuo sam se, u stanu je bila i moja supruga i dvoje male djece, pa sam odmah pozvao policiju. Odjednom, udarci po mojim vratima su prestali, ali sam čuo lupnjavu po drugim dijelovima zgrade. Nekoliko minuta kasnije, napad se nastavio još većom žestinom. Izašao sam u hodnik u namjeri da se suprotstavim napadaču, kada sam vidjeo kako oštrica sjekire prosijeca vrata. Na sreću, u tom trenutku kroz nastalu rupu sam vidjeo policijsku patrolu. Oni su ga savladali, oduzeli mu sekiru i odveli ga – opisuje Mršić stravičan događaj.

Došao kod prijatelja u zgradu Kaže da nasilnika ne poznaje, ali da je saznao da nije slučajno ušao u njihovu zgradu.

– Kako sam čuo, on ima neke prijatelje u našoj zgradi koji su otputovali. Umislio je da im se nešto desilo, pa je otišao najprije do njihovih vrata i počeo da lupa. Komšija ga je otjerao, a on se spustio sprat niže i počeo da razbija sljedeća vrata. Zatim je došao do mene i nastavio napad. Moja vrata su najgore prošla, morao sam da ih promijenim, potpuno ih je uništio – objašnjava Stefan.

Odveden na psihijatriju S obzirom na to da je mladić pokazivao znake mentalnog oboljenja, u pratnji policije odveden je u Psihijatrijsku bolnicu u Gornjoj Toponici. Niška policija je potvrdila događaj i saopštila da je obaviješteno Osnovno javno tužilaštvo po čijem je nalogu protiv dvadesetosmogodišnjaka podnijeta krivična prijava zbog nasilničkog ponašanja.

Autor: Tuzlanski.ba