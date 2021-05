Upaljen alarm: Veliko pogoršanje vremena stiže u BiH i trajat će duži period

U Bosni i Hercegovini danas će biti umjereno do pretežno oblačno. Tokom dana, nestabilno vrijeme sa kišom, a ponegdje uz kišu mogući su i pljuskovi sa grmljavinom.

Vjetar će biti slab do umjerene jačine, južnog i jugozapadnog smjera.

Najniža jutarnja temperatura iznosiće od 8 do 13, na jugu do 15, a najviša dnevna od 14 do 20, na jugu do 24 stepena.

U Sarajevu će biti umjereno do pretežno oblačno. Tokom dana se očekuje i kiša. Jutarnja temperatura iznosiće od 10 do 12, a najviša dnevna od 19 do 21 stepen, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.

ŽUTO UPOZORENJE

Meteoalarm izdao je za danas žuto upozorenje za područje Sarajeva, Mostara, Tuzle, Bihaća i Livna zbog moguće grmljavine.

Žuto upozorenje ukazuje na potencijalno opasne vremenske prilike koje nisu neuobičajene, ali je potreban oprez ako se praktikuju aktivnosti koje su izložene meteorološkim rizicima.

PROGNOZA ZA NAREDNE DANE

U četvrtak će biti pretežno oblačno vrijeme povremeno sa kišom. Tokom dana, lokalno uz kišu mogući su i pljuskovi sa grmljavinom. Jutarnja temperatura zraka između 7 i 13, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 14 i 20, na jugu do 23 stepena.

Pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa pljuskovima očekuje se i u petak. Vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 5 i 11, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 14 i 20, na jugu do 22 stepena.

U subotu će biti umjereno do pretežno oblačno. Tokom dana, ponegdje u istočnim područjima i sa kišom. Jutarnja temperatura zraka većinom između 5 i 11, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 13 i 19, na jugu do 22 stepena.

NESTABILNO DO 25. MAJA

Od 12. do 25. maja, temperature će biti u granicama prosječnih, jutarnje u Bosni od pet do 10, u Hercegovini do 15 stepeni, očekivane dnevne temperature u Bosni između 18 i 23, u Hercegovini do 26 stepeni Celzijusovih.

Autor: Fokus.ba