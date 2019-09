Umro Jacques Chirac, pročitajte zadnju poruku koju je uputio građanima BiH

Bivši predsjednik Republike Francuske Jacques Chirac umro je danas u 86. godini života, objavili su francuski mediji.



Chirac je bio predsjednik Francuske od 1995. do 2007. godine, a jedna od njegovih najvećih reformi bilo je smanjenje mandata predsjednika sa sedam na pet godina.

Rođen je u Parizu 1932. godine.

Chirac je posjetio Bosnu i Hercegovinu u aprilu 1998. godine.

Povodom godišnjice obnove Starog mosta, Centar za Mir i multietničku saradnju iz Mostara, 2016. godine dodijelio je nagradu Jacquesu Chiracu za njegovu djelovanje u korist mira.

Njegova kćerka Claude Chirac je došla u njegovo ime i pročitala njegovo pismo upućeno građanima BiH.

“Otkako sam izabran na čelo države 1995. godine želio sam da se Francuska u potpunosti angažuje vojno i diplomatski na okončanju nepodnošljivog bosanskog razdora.

Stvaranje snaga za brzu reakciju, sa našim britanskim i holandskim partnerima koje je vodilo ka angažovanju Atlanske alijanse, zatim pregovori u Daytonu i sporazum u Parizu, omogućili su prekid borbi i postavljanje osnove za pomirenje predviđene novim institucijama.

Ali trebalo je, i još uvijek treba raditi na pomirenju, prije svega u srcima i glavama, inspirisani vrijednostima koje su temelji naše civilizacije: odbijanje etničke i vjerske mržnje, poštivanje drugoga, prvenstvo prava nad silom, jednom rječju – zahtjevni koncept humanizma i tolerancije.

Stari Most u Mostaru mora pronaći svoju simboličku stranu luka koji približava narode koji samo zajedno čine Bosnu i Hercegovinu. Jedinstvenu Bosnu i Hercegovinu, multikulturalnu, demokratsku, koja potpuno zauzima svoje mjesto u regiji koja se postepno stabilizuje, a kojoj Evropa treba pružiti ruku.

U ovim teškim trenucima ogromnih izazova za naš cijeli kontinent, izgovaram svoju žarku želju: Da Vaša zemlja nastavi reforem, korak po korak, odlučno jer je to jedini put koji će joj otvoriti vrata Evropske unije.

Bosna i Hercegovina je stoljećima bila primjer tolerancije u raznolikosti. Ona može i treba to ponovo postati! To je bila njena prošlost. To je, ubjeđen sam, i njena budućnost. To je budućnost i cijele Evrope“, naveo je Chirac u pismu.

Autor: Vijesti.ba