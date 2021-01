Umjesto bašte dobio bazen: U Petrinji se nakon zemljotresa pojavljuju misteriozne rupe (VIDEO)

Rečeno mi je da sad ne vrijedi zatrpavati ništa dok se zemlja ne smiri, kaže čovjek u čijem se dvorištu “otvorila” zemlja

U naselju Mečenčani nakon snažnog potresa na petrinjskom području pojavile su se rupe u zemlji. Reporterka N1 razgovarala je s Nikolom Borojevićem na čijem se zemljištu tek jučer pojavila velika rupa koja se stalno širi.

– Rupu sam primijetio jučer između 13 i 14 sati i ona je bila manja nego sada oko 70%. Bila je oko 15 metara promjera, a dubina je bila oko pet metara. Sad je dubina do sedam metara, a širina najmanje 20 metara. Još uvijek se odronjava. Bili su statičari i oni kažu da se ne može ništa sada napraviti nego se treba čekati da to stane. Nema smisla ni zatrpavati to sada, to se ni ne može zatrpati, sigurno preko 1.000 kubika zemlje treba da se to zatrpa. Policija je došla i ogradila je to, rekao je Nikola.

Dodao je da se nekoliko manjih rupa pojavilo u susjedstvu, a pojedine su već zatrpali. Nikola je istaknuo da su to uglavnom male rupe koje se više ne šire, za razliku od one na njegovom zemljištu.

– Ove rupe su se dogodile odmah poslije potresa, a ova se desila tek jučer, nakon tjedan dana od potresa, kazao je Nikola.

– Tu sam rođen i tu nikad nije bilo nikakvih rupa. Kažu da ovo područje leži na jastuku vode i da bi to sve moglo potonuti, rekao je Nikola za N1.

Autor: Oslobodjenje.ba / N1