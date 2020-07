Ujedinjeni Arapski Emirati lansirali svoju prvu sondu za Mars

UJEDINJENI Arapski Emirati uspješno su lansirali prvu sondu za Mars. Sonda Al Amal (Hope, odnosno Nada op.a.) tako je postala prva arapska međuplanetarna misija, i prva od tri međunarodne misije koje će krenuti za Mars ovog ljeta.

Sonda Al Amal je lansirana iz Svemirskog centra Tanegashima u Japanu, nakon odgode zbog lošeg vremena. Lansiranje je prošlo u redu, a sonda je uspostavila komunikaciju s ekipom na tlu u Dubaiju.

Sonda Al Amal, kako joj je ime na arapskom, trebala bi stići do Marsa do veljače 2021. godine. Bit će to prvi put da sonda Ujedinjenih Arapskih emirata orbitira oko Marsa.

Ostaje u orbiti Marsa jednu marsovsku godinu

U orbiti Marsa bit će jednu marsovsku godinu, što je 687 zemaljskih dana, a prikupljat će podatke o atmosferi Marsa.

“Čast je biti dijelom globalnog truda za istraživanje svemira”, poručili su s Twitter računa misije Al Amal nakon lansiranja.

“Sonda Hope je kulminacija svakog koraka koje je čovječanstvo poduzelo tijekom povijesti kako bi se istražile dubine svemira”, dodali su.

SAD i Kina kreću put Marsa ove godine

I SAD i Kina kreću s misijama na Mars ovog ljeta. NASA-in rover Perseverance i kineski Tianwen 1 bi trebali biti lansirani između kraja srpnja i početka kolovoza, ali točan datum ovisi o vremenskim uvjetima.

Ove tri zemlje, uključujući UAE, sve lansiraju ovog ljeta zbog pojave do koje dolazi svake dvije godine, odnosno zbog položaja Marsa i Zemlje u kojemu su ta dva planeta najbliža jedan drugome. Uslijed tih uvjeta, putovanje sondi je malo kraće.

NASA je čestitala sondi Al Amal na Twitter računu Perseverance. “Želim vam uspješno putovanje i veselim se trenutku kada ćemo oboje istraživati Mars. Jedva čekam pridružiti vam se na putovanju”, poručio je Perseverance.

UAE žele koloniju na Marsu do 2117. godine

Sonda Al Amal je zadnji i najambiciozniji korak svemirskog programa UAE-a u svemirskom sektoru, piše CNN.

2009. i 2013. su lansirali satelite koje su pak razvijali s Južnom Korejom. U međuvremenu su 2014. razvili vlastitu svemirsku agenciju i postavili ambiciozne ciljeve, koji uključuju koloniju na površini Marsa do 2117. godine.

Vladini dužnosnici su predstavili svemirski program UAE-a odličnim za rastuće STEM područje u zemlji.

CNN javlja i kako je većini zemalja potrebno deset do dvanaest godina da uspostave svemirski program, ali i kako je UAE to napravio za šest.

Za izgradnju sonde su surađivali s ekipom iz SAD-a, sa Sveučilišta u Koloradu, odnosno njihovim Laboratorijem za atmosfersku i svemirsku fiziku. Konzultirali su se i s forumom koji je stvorila NASA za planiranje istraživanja na Marsu.

Žele prikupiti podatke o klimi na Marsu

Odlučili su najprije prikupiti podatke o klimi na Marsu tijekom cijele godine, rekla je Sarah al Amiri, glavna znanstvenica misije.

“Podaci koje prikupi sonda će dodati novu dimenziju ljudskom znanju”, rekao je vladar Dubaija, šeik Mohammed bin Rashid al Maktoum na Twitteru, i dodao kako je to njihov najnoviji doprinos svijetu.

Proučavanje vremena na Marsu, što uključuje i promjene u atmosferi i klimi, moglo bi pomoći da shvatimo kako je Mars, planet koji je nekoć bio nalik Zemlji, od planeta s rijekama i jezerima postao planet bez ikakve vode na površini, rekla je Al Amiri.

Sonda će stoga mjeriti razne parametre kako bi se mogle ispitati razne teorije. Al Amiri kaže da je ekipa posebno zainteresirana za poveznicu pješčanih oluja s gubitkom vodika i kisika, gradivnih elemenata vode.

Slavlje u Emiratima

Projekt Al-Amal je izvor velikog ponosa u Emiratima. Al-Amal šalje “poruku ponosa, nade i mira u arapskom svijetu”, objavila je vlada na Twitteru.

“Vraćamo se zlatnom dobu arapskih i islamskih otkrića”.

Burj Khalifa de Dubai, najviši toranj na svijetu, simbolički je projicirao odbrojavanje u deset sekundi na svojoj fasadi prije lansiranja.

The ground segment at Mohammed bin Rashid Space Centre, has received and communicated the first signals with the #HopeProbe. #HopeMarsMission pic.twitter.com/1iFgd5248J