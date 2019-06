Uhapšeno 11 osoba koji su krijumčarili migrante preko Crne Gore i BiH

Crnogorska policija, u saradnji sa Specijalnim državnim tužilaštvom, u akciji ‘Azil’ razbila je organiziranu kriminalnu grupu koja je međunarodno djelovala u krijumčarenju ilegalnih migranata – tražilaca azila iz Albanije preko Crne Gore u Bosnu i Hercegovinu ka zemljama Evropske unije. M.Policija je u akciji uhapsila 11 osoba, dok za još dvije tragaju.

Krivična prijava podnesena je protiv svih 13 osoba, saopćili su iz policije. Sumnja se da je ova grupa od početka ove godine prokrijumčarila na ovoj ruti više grupa migranata koje su brojale od pet do deset osoba.

– Policijski službenici Sektora kriminalističke policije – Odsjeka za suzbijanje krivičnih djela krijumčarenja i trgovine ljudima i ilegalnih migracija i Specijalnog policijskog odjeljenja su, naime, u sadejstvu sa CB Nikšić i Posebnom jedinicom policije, nakon provođenja višemjesečnih aktivnosti u toku 2019., danas realizirali akciju pod radnim nazivom ‘Azil’.

U ranim jutarnjim satima, na području općine Nikšić, službenici Uprave policije su, u saradnji sa SDT-om, uhapsili osam osoba, dok su u prethodnom periodu po istom osnovu uhapsili tri osobe.

Podnijeta je krivična prijava protiv ukupno 13 osoba zbog postojanja osnovane sumnje da su izvršili krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije i krivično djelo nedozvoljen prijelaz državne granice i krijumčarenje ljudi – navedeno je u saopćenju.

Uhapšeni su: M. A. (27), strani državljanin koji je boravio u Prihvatilištu za strance, kao i Nikšićani V. S. (20), M. S. (18), F. M. (26), B. P. (23), B. L. (20), S. D. (20), L. R. (25), M. V. (22), S. D. (23) i M. K. (20), dok su dvije osobe u bijegu i za njima se traga – F. N. i M. K. iz Nikšića.

Među uhapšenima su i dva organizatora ove organizirane kriminalne grupe, M. A. i V. S, a od ovih 11 uhapšenih, devet je muškaraca i dvije žene.

Na osnovu provedenih policijskih aktivnosti sumnja se da je modus krijumčarenja migranata preko teritorija više država podrazumijevao aspekte međunarodnog djelovanja organizatora ove grupe, koja je prvo sa migrantima koji su imali namjeru da dođu do Evropske unije dogovarala njihov dolazak iz Albanije do granice sa Crnom Gorom, gdje su oni ilegalno ulazili u našu državu koristeći nepristupačne terene, a potom se prijavljivali nadležnoj Direkciji MUP-a kao tražioci azila, nakon čega su, ne čekajući da se riješe njihovi zahtjevi, u organizaciji ove OKG putovali taksi i unajmljenim vozilima do granice sa Bosnom i Hercegovinom koju su na isti način također ilegalno prelazili u namjeri da se domognu država Evropske unije, prenosi Hayat.ba.