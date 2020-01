Uhapšena osoba koja je snimila video rušenja ukrajinskog aviona

Vlasti Irana saopćile su da su uhapsile osobu koja je snimila video na kojem se vidi trenutak rušenja ukrajinskog aviona.

Pretpostavka je da će Iran uhapšenu osobu optužiti za kazneno djelo vezano za nacionalnu sigurnost, piše BBC.

Prema informacijama iz iranskih medija, iranska Revolucionarna garda uhapsila je osobu koja je prošle sedmice objavila video na kojem se vidi kako raketa pogađa avion koji leti iznad Teherana, prenosi Avaz.ba.

No, iranski novinar koji živi u Londonu, a koji je prvi objavio sporni snimak tvrdi da je njegov izvor na sigurnom i da su iranske vlasti uhapsile pogrešnu osobu.

Iranski predsjednik Hsan Ruhani (Hassan Rouhani) nedavno je kazao da će istragu nadgledati “specijalni sud” i naglasio kako za ovaj “tragičan događaj” ne treba kriviti samo pojedinca koji je “povukao okidač”.

-Iranske oružane snage priznale su svoju grešku, što je prvi korak. Sada trebamo uvjeriti ljude da se to neće ponoviti – dodao je tad Ruhani.

Podsjetimo, ukrajinski avion srušen je prošle srijede u blizini aerodroma u Teheranu, pri čemu je poginulo 176 putnika i članova posade. Žrtve su većinom bili iranski i kanadski državljani.

They have arrested the WRONG person regarding the #Flight752 In Iran. The person who is a source of the video is SAFE and I can assure you IRGC is orchestrating another lie. They killed 176 passengers on commercial plane. Thats the real story here. https://t.co/X2k0ycwMBD